Un rival del Valencia Basket la lía en Italia: acaba detenido junto a su mujer tras agredir a unos médicos

Ser relativamente famoso o tener la vida solucionada en el plano económico no te garantiza ser una persona feliz. Ni mucho menos. Tampoco te otorga licencias exclusivas, aunque muchos deportistas famosos lo creen. Es lo que tiene el aura del famoseo y, quizá, lo que le ha ocurrido a Luca Vildoza, ex de la NBA.

Quizá no sea conocido para la mayoría de la gente, pero sí para los aficionados del Baskonia. Se trata de un base argentino que actualmente juega en el Virtus Bologna tras disputar cinco temporadas en el conjunto vasco y coincidiendo con Pedro Martínez en el cuerpo técnico. Tras dejar el Baskonia, tuvo un contrato corto con los Milwakee Bucks y posteriormente se marchó a Estrella Roja, Panathinaikos y Olympiakos, donde permaneció un curso en cada club. Por lo que sea. La justicia, por cierto, le condenó a indemnizar a la entidad vitoriana con un millón de euros por incumplir cláusulas del contrato al regresar de la NBA.

El caso es que Vildoza ha sido arrestado junto a su mujer tras una serie de acontecimientos violentos y una posterior agresión al personal médico de una ambulancia. Los hechos habrían ocurrido tras el partido de Euroliga de la Virtus contra Mónaco, en las inmediaciones del Paladozza.

Jean Montero, en un lanzamiento a canasta ante José Vildoza / FIBA

En dicho lugar, una ambulancia que atendía una llamada se detuvo para acceder a la dirección indicada, momento en el cual Vildoza habría encendido las luces delanteras de su vehículo apuntando al vehículo de emergencias, e iniciado insultos hacia el personal a bordo. Al argentino le importaba poco que el vehículo médico pudiera llevar a alguien grave o no. Quizá sólo tenía ganas de llegar a casa o cenar.

El matrimonio Vildoza, un peligro al volante antes de agredir a los médicos

No contento con eso y dispuesto a jugarse su vida, la de su mujer y la de los integrantes del vehículo médico, Vildoza habría realizado una serie de maniobras peligrosas. Reducir drásticamente la velocidad o bloquear el paso de la ambulancia mediante movimientos bruscos. Con todo ello, los paramédicos decidieron bajar de la ambulancia para averiguar qué es exactamente lo que estaba ocurriendo en el coche (o la cabeza del conductor) que les estaba poniendo a todos en peligro. Los medios italianos publican que el todavía jugador del Virtus agredió a uno de ellos, mientras que su mujer atacó a otra agarrándole del pelo.

El base argentino Luca Vildoza, en su época en el Baskonia / EFE

Por suerte, una patrulla de la policía pasó en ese momento por ahí y detuvo la agresión del matrimonio Vildoza a los que se les interrogó y finalmente se les imputaron cargos de agresión.

Duelo de Euroliga ante el Valencia Basket

Hay que recordar que el Virtus Bologna jugó el pasado viernes 3 de octubre en el Roig Arena (103-94) y volverá a medirse a los valencianos en el mes de abril. Veremos si todavía con Luca Vildoza en la entidad, despedido o condenado por un juez.