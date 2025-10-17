Horario y dónde ver el partido de Valencia Basket ante el AS Monaco

Nuevo partido para el Valencia Basket. La competición no le da respiro al primer equipo masculino que afrontará el segundo partido de su serie de tres encuentros en cinco días para visitar la pista del AS Monaco en un encuentro correspondiente a la jornada 5 de la EuroLeague. No será ni mucho menos un escenario sencillo para intentar darle la vuelta a la racha reciente en competición continental, ya que la cancha del conjunto monegasco es una de las que hasta ahora se resiste en el histórico continental taronja. La cita es este viernes 17 de octubre a las 19:30 horas en el Salle Gaston Medecin. Encuentro que podrá verse en directo a través de Movistar Deportes 3 y seguirse en Superdeporte.es

Los hombres de Pedro Martínez, que dirigirá su partido 200 desde el primer asiento de nuestro equipo profesional masculino, buscarán recuperar energía tras su derrota del miércoles ante el Hapoel IBI Tel Aviv y tratar de sacar su mejor versión para tener opciones de triunfo como las que tuvo en su última visita a Mónaco, cuando cayó por un punto en un choque decidido al final. Con Sestina e Iroegbu fuera de la plantilla, el técnico taronja tiene disponibles a trece jugadores profesionales con la incorporación a los entrenamientos de Jean Montero. La única ausencia confirmada por lesión es la del pívot Yankuba Sima. Valencia Basket comienza esta quinta jornada en la novena posición de la EuroLeague con un balance de 2-2.

También con ese 50% de triunfos pero en la séptima plaza aparece un AS Monaco que también viene de caer en el primer partido de esta semana doble, en su caso en la cancha de la Virtus Bologna por 77-73. El equipo del Principado regresa a su pista después de dos salidas consecutivas y tiene en sus filas a la pareja interior mejor valorada del campeonato, la que forman Daniel Theis y Nikola Mirotic, aunque el máximo anotador histórico de la Euroliga, Mike James, sigue siendo su principal sustento ofensivo. El pívot Yoan Makoundou no ha podido todavía estrenarse esta temporada por una lesión de hombro.

Tres salidas consecutivas

En Mónaco se abre una recta de tres salidas consecutivas dentro de una fase del calendario en la que cinco de seis partidos serán como visitante. Y el único que ha jugado en el Roig Arena tuvo que hacerlo sin el apoyo de su público. El equipo taronja comenzó esta dinámica con una derrota en el Palau Blaugrana ante el FC Barcelona en la EuroLeague por 108-102 el viernes 10 de octubre, se impuso en la cancha del Río Breogán por 90-113 el domingo 12 de octubre y cayó el miércoles como local ante el Hapoel IBI Tel Aviv por 93-100. El choque en Mónaco será su segundo partido en una racha de tres choques en cinco días y vendrá seguido de otros dos partidos como visitante: en la pista del Hiopos Lleida el domingo 19 de octubre a las 17:00 horas y en el Unipol Forum ante el EA7 Emporio Armani Milan el jueves 23 de octubre a las 20:30 horas.