Jean Montero, listo para jugar ya en Mónaco

El miércoles fue el turno de López-Arostegui ante el Hapoel Tel Aviv y este viernes, el Valencia Basket recupera a otro de sus lesionados, Jean Montero. El dominicano viajó el jueves a Mónaco en una expedición con 13 jugadores del primer equipo para probarse y tras comprobar sus buens sensaciones, ha entrado en la lista definitiva en detrimento de Isaac Nogués.

Y es que a pesar de a reciente salida de Nate Sestina y de Ike Iroegbu, quien acabó contrato el miércoles, Pedro Martínez sigue teniendo una plantilla amplia de la que hacer descartes en cada partido, a la que aún falta por sumar Yankuba Sima, lesionado para varias semanas más tras una recaída.

En el caso de Montero, fue intervenido quirúrgicamente el 11 de septiembre en el Hospital Quirónsalud Valencia para solucionar una lesión en el ligamento de un dedo de su mano derecha y no pudo jugar la Supercopa ni los primeros partidos de Liga Endesa y de Euroliga.

Duelo de estrellas

Jean Montero puede disputar así sus primeros minutos de la temporada y lo hará en un partido del máximo nivel, con Mike James y Nick Calathes como bases estrella en un equipo en el que también está Nikola Mirotic.

Eso sí, el dominicano tendrá que ganarse minutos entre una competencia feroz en el juego exterior taronja, con el gran nivel mostrado hasta ahora por Darius Thompson, Sergio de Larrea, Omaro Moore y más recientemente, Brancou Badio.