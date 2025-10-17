Monaco - Valencia Basket, la Euroliga, en vivo y en directo

El Valencia Basket y el AS Monaco se miden este viernes en el Salle Gaston Médecin del Principado en la quinta jornada de la Euroliga 2025. Los taronja se enfrentan a su segundo partido europeo de la semana, después del polémico duelo a puerta cerrada frente al Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena. Con un ambiente desangelado y con protestas proPalestina en el exterior y cargas policiales, el equipo de Pedro Martínez sufrió la segunda derrota de la temporada en Euroliga, además de manera consecutiva tras caer unos días antes contra el FC Barcelona en el Palau Blaugrana.

Así pues el Valencia Basket se encuentra ahora con un balance equilibrado de (2-2) tras las cuatro primeras jornadas de la Euroliga 2025. En una semana en la que la plantilla taronja ha perdido efectivos, puesto que el club ha hecho oficiales las desvinculaciones tanto de Nate Sestina como de Ike Iroegbu.

En una temporada ilusionante con el estreno del nuevo hogar taronja, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa. Un empujón que genera muchas expectativas con un Valencia Basket atractivo y al que la IA le da muchas opciones en la Euroliga 2025.