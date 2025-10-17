Está claro que 'La Oreja de Van Gogh' es uno de los grupos musicales más exitosos de la historia de España. Desde que Amaia Montero y su grupo formaran la banda allá por 1996 en su San Sebastián natal, los fans han sido legión e intergeneracionales. Poco antes de que Amaia Montero se uniera a sus compañeros para crear el grupo, estos ya eran una banda de música que versionaba a grandes de la música, como U2, Nirvana o Guns N'Roses. La vocalista fue la que dio un salto de calidad a la banda, que empezó a sonar en todas las radios a partir de 1997, cuando ganaron el Concurso de Pop-Rock de San Sebastián.

En 2007, Amaia Montero dijo adiós al grupo para empezar su carrera en solitario. Por separado triunfaron ambos, aunque muchos fans se quedaron huérfanos. Leire Martínez se impuso en el casting de la banda por su parecido a la predecesora, aunque con los años fue tomando identidad propia. Tanto que la última ruptura de la banda supuso a su vez la de muchos de sus fans, que estaban más ligados a la ya exvolcalista que al grupo en sí. La polémica estaba servida, pero ahora toca ver si son capaces de seguir llenando estadios y pabellones.

Leire Martínez, de 'La oreja de Van Gogh' / EFE

La nueva 'Oreja de Van Gogh' llega al Roig Arena

Con el regreso de Amaia y el paso a un lado del guitarrista Benegas, queda claro que algo ha cambiado. En cualquier caso, la prueba de fuego la tendremos en un escenario único como es el Roig Arena. Será el próximo 4 de septiembre cuando la banda visite Valencia. Las entradas para el concierto, eso sí, saldrán a la venta el lunes 20 de octubre a partir de las 12 horas.

Se espera que en las primeras 24 horas se adquieran miles de ellas, así que hay que darse prisa si se quiere tener un sitio para disfrutar de 'La Oreja de Van Gogh'.