EUROLIGA
Pedro Martínez: "Estábamos fuera de ritmo porque anotaban demasiado fácil"
El técnico lamenta los problemas en defensa de la primera parte, pero elogia la reacción tras el descanso
Señala una pérdida en un contragolpe y tres tiros abiertos fallados como claves para no acercarse más a la remontada
Pedro Martínez aseguró este viernes tras la derrota del Valencia Basket en la pista del Mónaco en la Euroliga (90-84) que la floja defensa de su equipo en la primera parte le lastró en esos dos primeros cuartos y algunos fallos puntuales en el tramo final le dejaron sin opciones de remontar.
"Ellos han jugado una gran primera parte, han jugado con mucha intensidad y nos han ganado muchos duelos de uno contra uno con mucho físico. Estábamos fuera de nuestro ritmo porque ellos anotaban demasiado fácil", lamentó en la rueda de prensa posterior al encuentro.
Cambio de cara tras el descanso
El técnico del conjunto valenciano dijo que en la segunda parte cambió todo. "Hemos defendido bien y hemos podido correr. Ha sido mejor para nosotros y hemos tenido nuestras opciones, pero una pérdida en un contragolpe y tres tiros abiertos que hemos fallado lo han impedido", lamentó.
La experiencia del rival
Además, reconoció que la experiencia y la calidad de sus jugadores hizo que el Mónaco no se pusiera nervioso. "Tienen muy buenos jugadores y han controlado bien la situación", admitió.
