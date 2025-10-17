El Valencia BC reacciona tarde en Mónaco y suma su tercera derrota en Euroliga

La Euroliga no perdona y menos si un equipo concede 57 puntos en la primera parte. Un lastre para un Valencia Basket que se fue al descanso con 20 puntos de desventaja y que, pese a la gran reacción en el tercer cuarto, no fue capaz de imponer su ritmo al final pese a llegar a soñar con la remontada hasta los últimos minutos, en los que el Valencia BC pudo llevar los nervios al AS Mónaco de no haber sido por varios fallos seguidos desde el 6.75. Así, llegó la tercera derrota consecutiva en la Euroliga (90-84), justo en el partido en el que regresó a las pistas Jean Montero, aún lejos de su mejor nivel en sus primeros minutos de la temporada.

Ya sin Nate Sestina ni Ike Iroegbu, Pedro Martínez aún tuvo que hacer un descarte tras el esperado regreso de Jean Montero. Y el elegido en esta ocasión fue Isaac Nogués. El dominicano, sin embargo, no salía de inicio tras un largo período alejado de las pistas y Pedro Martínez apostaba por un quinteto formado por De Larrea, Omari Moore, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers.

Poco le duraría la apuesta inicial el técnico, quien cambió el quinteto al completo poco después de los cuatro minutos de partido, tras un flojo inicio en el que el Mónaco logró poner un 11-4 ante un Valencia Basket en el solo Reuvers vio aro en dos ocasiones.

Nate Reuvers lanza a canasta ante la oposición de Daniel Theis. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Strazel seguía haciendo daño en el tiro exterior (14-6) tras la primera canasta de De Larrea y aunque llegaron los triples de Taylor y Puerto para reducir diferencias hasta un 16-14, los taronja volvieron a alejarse tras un parcial de 5-0 protagonizado por un Mirotic que empezaba a despertar y a ser una amenaza tanto en el interior como en el exterior.

Josep Puerto, el único inspirado en los visitantes, sumaba de nuevo de tres para mantener a los taronja en el partido, ya con un Jean Montero en pista sumando sus dos primeros puntos de la temporada desde la línea de tiros libres, hasta llegar al 27-22 del final del primer cuarto.

La mayor rotación taronja no permitía encontrar el ritmo de juego habitual, con López-Arostegui como único jugador visitante sin minutos por el momento.

Segundo cuarto para olvidar

Y en la vuelta a la pista, un Mirotic en estado de gracia sumaba de tres en tres con un 2+1 y un triple para superar por primera vez la barrera de los 10 puntos (33-22). Pedro Martínez paraba el partido después de tres minutos sin anotar, pero al margen de los malos porcentajes en el tiro, el Valencia BC sufría por su fragilidad defensiva ante un Mónaco que encontraba de nuevo en los triples la mejor arma para hurgar en la herida taronja, en las manos de Strazel y Theis. (45-29).

Matt Costello y un Neal Sako muy errático en el tiro, pero con 6 rebotes, 5 de ellos ofensivos. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Darius Thompson, con un 2+1 y Costello, con un triple, intentaban impulsar la reacción taronja, pero tras la tercera falta de De Larrea, los de Spanoulis lograban un parcial de 9-0 liderados por Mike James y Strazel, al margen de un 2+1 de Theis que puso el 54-35.

El Valencia BC estaba mal en ataque y en defensa y pese a una canasta de Badio casi al final del segundo cuarto, los taronja se fueron a vestuarios con un -20 después de tres tiros libres sin fallo de Mike James, que sumaba más puntos desde el 4,60 (5) que en acciones de juego (4).

Otro Valencia BC tras el descanso

El paso por vestuarios cambiaba el chip del Valencia Basket. Taylor abría el marcador con un triple y aunque Diallo no tardó en responder desde el 6,75, Darius Thompson y Pradilla en dos ocasiones, lograban reducir las diferencias hasta el 60-47 en un visto y no visto.

Blossomgame frenaba la remontada con cuatro puntos seguidos, pero la respuesta de Badio fue más contundente, con dos triples y ocho puntos seguidos que compensaban el trabajo en defensa que, ahora sí, daba sus frutos en los visitantes (64-55).

Daniel Theis, ante un Brancou Badio que lideró la reacción taronja tras el descanso. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

El Mónaco no se encontraba cómodo, ya no le entraban los tiros y a pesar de un mate de Diallo, volvían a sufrir para frenar el vendaval taronja, con una acción de Montero sobre un Mirotic cargado de faltas y un triple de De Larrea tras asistencia de Pradilla que puso el 66-60 a 2:56 de terminar el tercer cuarto.

El Valencia BC se había ganado el derecho a seguir creyendo en la remontada y aunque Miroric y Nedovic volvían a aumentar la diferencia hasta el 71-62, con diez minutos por delante, los de Pedro Martínez sabían ya que era posible la remontada.

Frenazo en la remontada

Nada mejor que un triple para seguir creyendo y llegó en las manos de Costello al inicio del último cuarto (71-65). Pero después de volverse a poner a seis puntos, el Mónaco impuso de nuevo su ritmo de juego para frenar a un Valencia Basket que no encontraba ya la fluidez en ataque.

Theis primero y un triple de Nedovic después volvían a poner a los locales por encima de la barrera de los 10 puntos y aunque Reuvers y De Larrea devolvían algo de oxígeno a los taronja, Diallo y Hayes en dos ocasiones, permitían al Mónaco mantener una cómoda ventaja (83-72).

Sergio De Larrea, ante uno de los mejores jugadores de la Euroliga, Mike James. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Los taronja, sin embargo, no bajaban los brazos y aunque les costaba anotar en juego, aprovechaban el paso por el 4,60 para recortar diferencias con Puerto, Darius Thompson y Badio (85-78). Una reacción que habría sido más contundente de haber anotado los tres triples fallados instantes antes en manos de Badio y Puerto, curiosamente los máximos anotadores taronja del partido.

Solo cabía esperar poco menos que un milagro para remontar ya y no llegó. Aunque llegaban puntos en acciones rápidas de Badio y Darius, los taronja no lograban cerrar la defensa y acababan por sumar su tercera derrota consecutiva en la Euroliga, al caer 90-84. Y sin descanso, el domingo ante el Hiopos Lleida a domicilio.

- Ficha técnica:

90.- Mónaco (27+30+14+19): Strazel (14), James (9), Blossomgame (8), Theis (10), Diallo (16) -cinco titular-, Okobo (4), Hayes (6), Tarpey (-), Nedovic (8) y Mirotic (15).

84.- Valencia Basket (22+15+25+22): De Larrea (7), Moore (2), Taylor (6), Pradilla (5), Reuvers (10) -cinco titular-, Badio (18), Puerto (13), Montero (4), Sako (3), Thompson (10) y Costello (6).

Árbitros: Hordov (CRO), Shemmesh (ISR) y Kowalski (POL). Eliminaron por cinco faltas al visitante De Larrea (m.34).

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en la Salle Gastón Médecin de Mónaco ante unos cuatro mil espectadores