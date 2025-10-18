Awa Fam sube puestos en las quinielas como número 1 del Draft de la WNBA: la estrella del Valencia Basket que enamora a EE.UU.

La joven estrella del Valencia Basket, Awa Fam (2005), continúa dando que hablar dentro y fuera de nuestras fronteras. Su crecimiento en las últimas temporadas y su impacto en la Liga Femenina Endesa la han colocado en el punto de mira de la WNBA, donde varios analistas de grandes cadenas como ESPN o CBS ya la sitúan entre las candidatas a convertirse en la número uno del próximo Draft. La pivot, que ha regresado este verano al Valencia Basket tras su cesión al Lointek Gernika, ha mostrado un juego más maduro y con ganas de ser protagonista pese a su juventud. Esta misma semana Awa Fam ha sido galardonada con el Premio Princesa Leonor de 2024, que reconoce al o la mejor deportista menor de 18 años. Con apenas 19 años en el conjunto taronja se está consolidando como una jugadora versátil, capaz de brillar en ambas canastas y asumir protagonismo en ataque a las órdenes de Rubén Burgos en una temporada en la que la taronja puede romper su techo como ya está demostrando.

Raquel Carrera, María Araujo, Awa Fam y Elena Buenavida con España. / Valencia Basket

Su impacto en Europa y el interés de la WNBA

La explosión de baloncesto de Awa Fam en los últimos meses es total y no ha pasado desapercibida en Estados Unidos. Su talento y su capacidad atlética han despertado el interés de varios scouts estadounidenses, que ven en ella un perfil ideal para triunfar en la WNBA. La jugadora del Valencia Basket está escalando puestos en los rankings de promesas a una velocidad vertiginosa. En los últimos meses, su nombre ha aparecido en diferentes mock drafts y previsiones que la sitúan incluso como posible número uno del Draft, un logro sin precedentes para una jugadora española y para cualquiera, ya que desde 2001 esa primera elección siempre fue para una estadounidense.

Además Awa Fam ha empezado la temporada en una forma espectacular. En el estreno taronja en el Roig Arena contra el IDK Euskotren ya firmó 17 puntos y 9 rebotes. Sin embargo en Estados Unidos destacan su actuación frente al Fenerbahce que califican como "el por qué Awa Fam debe ser el número 1 en próximo Draft WNBA tras superar la primera gran prueba de la temporada” según la CBS. Aunque Valencia Basket cayó estuvo muy cerca de llevarse el partido con una Awa Fam estelar: 17 puntos, 7 rebotes y 3 robos.

Este verano tuvo su primera participación con la selección absoluta en la que logró su primera medalla de plata en el Eurobasket. La pívot taronja está llamada a ser uno de los puntales de España en el corto plazo. Su mezcla de potencia, técnica y madurez encaja perfectamente con las exigencias del baloncesto norteamericano.

¿Qué supondría ser la número 1 del Draft para el baloncesto español?

Así pues no es sorprendente que Awa Fam resuene con fuerza en los ‘mock draft’ y esté destrozando las previsiones hasta colarse en la terna por ser el ‘pick’ 1 de toda una generación de la WNBA. Si Awa Fam llegara a ser elegida con el número uno del Draft de la WNBA, el logro tendría un alcance histórico para el baloncesto español. Ninguna jugadora nacional ha ocupado nunca esa posición, y su elección supondría un reconocimiento al talento que se forma en l'Alqueria del Basket.

Awa Fam ya es un referente para las jóvenes de l'Alqueria del Basket / VBC

Más allá del hito individual, su llegada a la liga estadounidense sería un impulso enorme para la visibilidad y el crecimiento del baloncesto femenino en España, consolidando a la cantera nacional como una de las más competitivas y prometedoras de Europa.