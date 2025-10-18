Cadí La Seu – Valencia Basket: horario, dónde ver y previa del partido de la Liga Femenina Endesa

El Valencia Basket afronta una nueva jornada de la Liga Femenina Endesa con una visita exigente al Cadí La Seu, uno de los equipos más sólidos como local. El conjunto taronja buscará mantener su buen momento de forma y seguir en la parte alta de la clasificación. El equipo dirigido por Rubén Burgos llega con buenas sensaciones tras su victoria en Liga al IDK Euskotren y la derrota en Euroliga frente al Fenerbahçe, firmando un gran partido en el Roig Arena. Jugadoras como Awa Fam, Queralt Casas o Raquel Carrera atraviesan un gran momento de forma y serán claves ante un rival que siempre complica los partidos en casa.

El Valencia Basket femenino reunido minutos antes del encuentro ante el Fenebahce Opet en el Roig Arena / F. Calabuig / F. Calabuig

⏰ Horario y dónde ver el Cadí La Seu – Valencia Basket

El choque entre Cadí La Seu y Valencia Basket podrá seguirse en directo a través de Twitter oficial del Valencia Basket y en televisión por Canal FEB TV, la plataforma oficial de la Federación Española de Baloncesto.

Además, los aficionados podrán consultar la previa, las estadísticas y las declaraciones postpartido en la web oficial del Valencia Basket.

El partido se disputará este sábado 19 de octubre a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de La Seu d’Urgell, en un encuentro que promete intensidad, talento y mucho ritmo sobre el parqué.

