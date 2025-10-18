Los chispazos de Alina Iagupova salvan a Valencia Basket ante Cadi La Seu

Victoria trabajada y muy sufrida de Valencia Basket (73-74), que superó por un solo punto a Cadi La Seu en Palau Municipal d'Esports tras un partido lleno de altibajos y en el que el conjunto de Rubén Burgos tuvo que encomendarse a chispazos de Alina Iagupova y Raquel Carrera para imponerse a un conjunto catalán muy duro en defensa y con varios momentos de lucidez en ataque.

Apostó Rubén Burgos por el poderío ofensivo de Kayla Alexander para arrancar el partido y el plan no pudo salir mejor. Tras algunas posesiones en las que le costó inaugurar su marcador a VBC, la jugadora norteamericana empezó a dominar la pintura y anotó los primeros seis puntos taronjas. No parecía el día más lúcido en ataque para el conjunto de Rubén Burgos, pero sí fue en arranque sólido en defensa, dificultando y mucho cada ataque de Cadi La Seu. Sin demasiado brillo pero tras un tiro libre de Lekovic y un triple de Iagupova, VBC construyó la primera ventaja y mandaba 3-10.

En la segunda mitad del primer cuarto subieron el ritmo de anotación ambos conjuntos. Valencia Basket de la mano de una Elena Buenavida que, como ya es costumbre, dio vida al ataque taronja. Cadi La Seu empezó a carburar y, tras un parcial de 5-0, con una canasta de Werth y un triple Regina Aguilar, obligó a Rubén Burgos a parar el partido. Tras el tiempo muerto, Buenavida continuó con el mando de su equipo con un canastón y una defensa asfixiante. Tras un intercambio de golpes y una canasta casi sobre bocina de Leti Romero, acabó el primer cuarto con un +8 para Valencia Basket.

Comenzó el atasco en el segundo cuarto

Las bases del plan de partido estaban sentadas, pero el segundo cuarto no arrancó ni mucho menos como el conjunto taronja hubiese deseado. El atasco en ataque que iba y venía por momentos reapareció y Cadi La Seu sí encontró tiros propicios para empezar con un parcial de 6-0 que volvió a igualar las cosas. Tuvo que aparecer Kayla Alexander, que ya había desatascado a su equipo en los primeros compases, para volver a echarse a VBC a la espalda con canastas de puro dominio físico bajo el aro. Aún así, Cadi La Seu estaba poco a poco encontrando su ritmo en ataque y se negaba a separarse demasiado en el luminoso.

Desde la línea de tiros libres, a la que consiguieron llegar Iagupova y Queralt sobre todo, salvó el equipo taronja su mal momento en ataque. Otra canasta de Kayla Alexander tras un buen robo de balón y, de nuevo, dos tiros libres de Tanaya Atkinson cerraron un segundo cuarto en el que el conjunto local fue mejor a nivel ofensivo y se agarró al partido, reduciendo los ocho puntos de diferencia con los que arrancaron el segundo periodo a solo cuatro.

Tramos muy peligrosos

La tendencia era negativa antes del descanso y continuó con la misma línea en el tercer cuarto. Tanto fue así que Cadi La Seu arrancó con un parcial de 8-0, consiguiendo su primera ventaja en el marcador desde el 1-0 inicia. Una transición rápida, un acierto de tres y un 2+1 fueron las acciones. Leti Romero trató de despertar a su equipo con un buen triple, pero otra canasta inmediata del conjunto catalán obligó a Rubén Burgos a parar el partido. Tras el tiempo muerto Iagupova quiso cambiar la tendencia con un triple, pero la siguiente acción fue un auténtico jarro de agua fría para las taronja. Falta en el tiro de tres a Lucía y falta antideportiva, es decir, tres tiros y posesión. El conjuntocatalánn lo aprovechó de la mejor manera: anotando los tres tiros ymetiendoo un triple. Jugada de seis puntos con la que Cadi La Seu se fue por seis puntos en el marcador.

Entró el partido en un tramo muy peligroso y VBC supo reaccionar. Araujo anotó en transición y Iagupova conectó otro triple con el que se salvaron los muebles. Con el partido empatado, ambos conjuntos subieron la intensidad en defensa y el ritmo de anotación bajó a final del tercer cuarto. Un triple de Abdelkader puso el punto final al penúltimo periodo con empate total en el marcador.

Todo se iba a decidir en el último cuarto y Cadi La Seu empezó de la mejor manera, con un triple de Marta Morales que Leti Romero pudo replicar con otro tiro de larga distancia conectado. Aún así, el conjunto catalán arrancó con un parcial de 7-2 de nuevo peligroso para las taronja. Cuando más podía la presión Raquel Carrera sacó un magnífico 2+1 que no pudo completar desde la línea de personal. Lo arregló la propia Raquel Carrera con un triple anotado prácticamente en la siguiente acción. No se rendía Cadi La Seu y González contestó con otro tiple.

Tras un tiempo muerto Werth estrenó el periodo de clutch time con un triple. VBC volvió a atascarse y tuvo que reaparecer Iagupova con otro triple para empatar de nuevo. Minutos finales, partido igualado y los nervios se hicieron notar en dos equipos fallones en ataque. Llegó al bonus VBC y encontró una vía de anotación desde la línea de tiros libres. La primera en acudir fue Kayla Alexander, que anotó los dos y volvió a poner a las taronja por delante. Duró poco porque primero Niare y después Lucía Rodríguez aprovecharon que VBC no supo cerrar el rebote defensivo y anotaron cuatro puntos seguidos en segundas oportunidades.

Final de infarto

Tras un nuevo tiempo muerto, siguió encontrando la línea de tiros libres, en esta ocasión con una Raquel Carrera que fue en dos ocasiones y anotó sus cuatro tiros. Con el partido empatado a falta de 44 segundos, tuvo un triple liberada Iagupova para amarrar medio partido, pero erró el lanzamiento. En las últimas posesiones, VBC recuperó su versión más asfixiante en defensa y Queralt Casas puso por delante a su equipo con una bonita canasta a falta de diez segundos. Cadi La Seu tuvo balón para empatar o ganar y González le sacó la falta a Raquel Carrera a falta de 1.8 segundos. Desde la línea de tiros libres, la jugadora de Cadi La Seu solo anotó el primero y en el rebote del segundo el colegiado pitó otra falta personal, aunque no de tiros libres porque el cuadro catalán no estaba en bonus. Con 1,4 segundos en el crono, VBC defendió bien la última acción y se llevó un triunfo muy sufrido en el Palau Municipal d’Esports 73-74.