Jean Montero y los tres jugadores con los que quiere medirse en la Euroliga

Jean Montero está de vuelta y en su primer partido de la temporada cumplió uno de sus grandes deseos en la presente Euroliga, aunque no pudiera celebrar su regreso con una victoria al caer ante el Mónaco por 90-84.

Y es que el dominicano, en su primera participación en la máxima competición europea, tenía claro quiénes eran los tres jugadores a los que les gustaría medirse y uno de ellos era Mike James.

El estadounidense, que comparte posición con otro de los grandes bases europeos de los últimos años, Nick Calathes, no estuvo a su mejor nivel y aunque acabó sumando nueve puntos, cinco de ellos fueron desde la línea de tiros libres, con un 0 de 6 en triples.

Solo 11 minutos en pista

Montero, por su parte, no pudo coincidir demasiados minutos en pista y cuando lo hicieron, apenas estuvieron emparejados. Pedro Martínez le quiso regular en su regreso y le dio poco más de 11 minutos, en los que logró tres rebotes, una asistencia y cuatro puntos, pese a un 1 de 6 en tiros de campo.

Mike James, ante Kameron Taylor en el partido del viernes en Mónaco. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Sin embargo, James era solo el primero de los tres grandes referentes que tenía marcados Montero antes del inicio de la temporada, tal y como señaló con ocasión de la presentación de la Liga Endesa en Madrid. Sus otros dos grandes retos a la vista llegarán con el primer duelo ante el Panathinaikos, donde coinciden TJ Shorts y Kendrick Nunn.

Así, el 5 de diciembre, a las 20:15, es la otra fecha marcada en rojo en el calendario del taronja, ante la visita del Valencia Basket a Atenas para medirse al Panathinaikos.

Segunda vuelta en el Roig Arena

También podrá jugar contra todos ellos en la segunda vuelta en el Roig Arena, el 8 de enero ante el Mónaco de Mike James y el 9 de abril, de nuevo ante los helenos y con el deseo de verle a al 100% de estado de forma, no como este viernes, cuando volvía de una larga lesión que le llevó al quirófano.