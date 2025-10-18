Valencia Basket y el objetivo de seguir sumando victorias

Valencia Basket pone rumbo a tierras catalanas para enfrentarse a Cadí La Seu en la J3 de la LF Endesa (sábado 18 de octubre, 19:30h, Palau Municipal d’Esports, Youtube FEB). El conjunto taronja busca seguir sumando en la competición nacional para ir ganando buenas sensaciones y ascender en la clasificación. Actualmente el equipo se encuentra en 7ª posición con un 1-1 en este inicio de LF Endesa.

“Esta es nuestra realidad de la doble competición y de la exigencia a la que estamos encantadas de tener, jugando al máximo nivel y creo que nuestra plantilla está preparada para responder a estos dobles esfuerzos. La gestión de minutos es importante, claro que contra Fenerbahce hubo algunas jugadoras que acumularon más minutos en pista, pero bueno, para eso estamos, para ser un equipo, para repartir esfuerzos y para ir combinando quintetos. Tenemos simplemente un día entre partidos con un viaje de por medio. Esta sesión de entrenamientos la aprovecharemos para ajustarnos contra un equipo que en su cancha especialmente es muy exigente, así nos lo ha demostrado en las últimas temporadas y estar pendientes de su ritmo de juego, de su anotación exterior con González y con Raventós y sobre todo focalizadas en recuperar nuestro mejor nivel individual, colectivamente, para ser lo más competitivas posible”.

Rubén Burgos no podrá contar con dos de sus jugadoras profesionales en este partido. Cristina Ouviña se encuentra trabajando poco a poco tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible y Leo Fiebich se incorporará al equipo más adelante tras finalizar su participación en la WNBA. El resto de las jugadoras profesionales están disponibles.

Rubén Burgos / Eduardo Ripoll

Valencia Basket se ha enfrentado a Cadí La Seu un total de trece ocasiones desde el ascenso a LF Endesa. El cómputo global es de 10-3 y dos de los triunfos de ellas han sido en su pabellón. En el Palau Municipal d’Esports los marcadores empezaron siendo bastante ajustados con un 72-63 y un 64-60 para Cadí La Seu y un 51-66, 67-77, un 58-59, un 60-74, y el resultado más amplio, que fue la pasada temporada, para Valencia Basket con un 56-81. Desde la última victoria catalana en noviembre de 2021 en el Palau, el combinado de Rubén Burgos ha acumulado siete triunfos seguidos ante este rival. El resultado más abultado en general fue en la Fonteta la pasada campaña por 93-50, un partido recordado por la grave lesión de brazo de Queralt Casas.

Seguir sumando en LF Endesa

Valencia Basket cayó en su estreno la primera jornada en la pista de Baxi Ferrol, mientras que en el segundo partido en el Roig Arena ante IDK Euskotren consiguió su primera victoria. El conjunto taronja busca seguir creciendo y encontrando sensaciones, al mismo tiempo que escala en la clasificación. En este inicio de la competición se encuentra en la 7ª plaza con un 1-1.

El rival: Cadí La Seu

El conjunto catalán finalizó la pasada temporada en 11ª posición con un balance de 12-18, en tierra de nadie, sin posibilidades claras de entrar en playoff. Por este motivo, esta campaña busca dar un paso más, aunque por el momento no han emepzado la LF Endesa con buenas sensaciones con un 0-2 con derrotas ante Leganés y Perfumerías Avenida.

La plantilla continúa dirigida por Isaac Fernández y se mantiene el bloque nacional formado por Ainhoa Gervasini, Laia Raventós, Marina Mata, Ana Palma, Yurena Díaz y Regina Aguilar. Ya no siguen Júlia Soler, Ana Mandic, Naignouma Coulibaly, Nina Bogicevic, Seehia Ridard y Bella Murekatete.

Para rellenar estos huecos el club ha tenido un ajetreado verano. En el apartado internacional se han hecho con los servicios de la exterior Shaylee Gonzales, que estuvo la pasada temporada en el BDS Dinamo Sassari de EuroCup Women donde promedió casi 13 puntos, 3 rebotes 2 asistencias y 14,4 de valoración por partido. Desde la NCAA incorporan a la sueca Freja Werth, que en su último año en San Francisco promedió 17,1 puntos y 6,1 rebotes por encuentro. La pívot Nahan Niaré aterriza desde la segunda división francesa. En el plano nacional, también desde la NCAA han fichado a Marta Morales, alero de 22 años procedente del Providence Friars, y también incorporan a Lucía Rodríguez, con amplia experiencia en LF Endesa, que la pasada campaña llevó la camiseta de Ardoi.

Por último, a principios de mes incorporaron a la pívot norteamericana Gianna Aiello, tras la marcha de Erika Porter. La jugadora había firmado por Spar Gran Canaria, aunque finalmente cambió de destino, y llegaba desde la NCAA de la mano de Brown.