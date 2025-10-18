Valencia Basket quiere encontrarse a sí mismo en su visita al Hiopos Lleida

Tras un inicio de semana complicado en el que Valencia Basket ha encajado dos derrotas en apenas tres días en Euroliga, el conjunto taronja regresa a la competición doméstica con el claro y principal objetivo de reencontrarse consigo mismo y, por lo tanto, con la victoria. No será una tarea precisamente fácil, y es que el equipo de Pedro Martínez visita a partir de las 17 horas el pabellón Barris Nord de un Força Lleida que ha empezado la temporada con muy buenas sensaciones.

Valencia Basket está obligado a espantar los posibles fantasmas que hayan podido generar las dos recientes derrotas ante Hapoel Tel Aviv y Mónaco y cerrar la semana con una nueva victoria en Liga Endesa, competición en la que los taronja continúan invictos tras dos jornadas. Asaltar la cancha del Hiopos Lleida confirmaría el inicio arrollador en liga y mantendría al equipo en la zona más alta de la clasificación.

Un Jean Montero con más ritmo

En una semana que, hasta ahora, está siendo difícil por las dos derrotas, la mejor noticia ha sido el regreso de Jean Montero, que ya pudo disputar unos minutos ante el Mónaco y este domingo volverá a tener minutos, esta vez con algo más de ritmo de competición. Pedro Martínez también recuperó hace poco a Xabi López-Arostegui y la única baja con la que continúa lidiando el técnico taronja es la de Yankuba Sima.

MONACO (Monaco), 17/10/2025.- Jean Montero of Valencia Basket in action during the Euroleague Basketball match between AS Monaco and Valencia Basket at the Louis II stadium, in Monaco, 17 October 2025. (Baloncesto, Euroliga) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / SEBASTIEN NOGIER

Matt Costello analiza el partido

El interior de Valencia Basket Matt Costello señalaba en la previa del encuentro que va a ser un choque contra “un equipo muy difícil. Lleida está jugando bien. Ahora mismo tienen un récord de 2-0. Ganaron contra el Barça la semana pasada. Tenemos que encontrar la manera de neutralizar lo que hacen bien. Les gusta jugar rápido, así que va a ser un partido de mucha energía. Tenemos que encontrar la forma de igualar esa energía".

El estadounidense reconoce el "bache" por el que atraviesa el equipo esta semana y señala que deben empezar mejor los partidos: "Esta semana, en un par de ocasiones, hemos empezado los partidos cayendo en un gran bache, y eso hace difícil remontar. Pero si encontramos la manera de empezar mejor el partido y aplicar nuestros principios desde el comienzo, creo que tendremos una buena oportunidad".

Además, recordó los últimos precedentes contra el conjunto rival y dejó claro que será un partido "difícil": "Recuerdo haber jugado aquí el año pasado, y pensar en un par de ocasiones que el partido ya estaba decidido, que estaba terminado. Pero ellos encontraron la forma de pelear y la afición se metió en el partido. Al final ganamos, pero fue muy difícil. Así que mañana tenemos que mantenernos concentrados y hacer todo lo posible por permanecer unidos como equipo y seguir nuestros principios".

MONACO (Monaco), 17/10/2025.- Elie Okobo (L) of AS Monaco and Darius Thompson (R) of Valencia Basket in action during the Euroleague Basketball match between AS Monaco and Valencia Basket at the Louis II stadium, in Monaco, 17 October 2025. (Baloncesto, Euroliga) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / SEBASTIEN NOGIER

El Lleida es una prueba de fuego

Si Valencia Basket quiere sumar su tercera victoria en Liga Endesa va a tener que encontrar su mejor versión de ataque y recuperar el acierto en los tiros exteriores que ha echado en falta en los dos últimos partidos. Y es que el Hiopos Lleida es uno de los equipos que mejor está defendiendo en este inicio de torneo. El conjunto burdeos, en su primer partido en casa, dejó al Río Breogán en 68 puntos y más adelante dejó en 86 puntos a todo un Barça en el Palau, por lo que solo recibe 77 puntos de media.

El LLeida tiene el tercer mejor rating defensivo del campeonato (98,7) y es el segundo mejor en la eficacia por tiro recibido (0,88). De hecho, cuenta con dos jugadores en el Top-5 de la estadística de eficacia por tiro recibido: Goloman (0,69) y Millán Jiménez (0,72). Además, es el equipo que más tapones coloca (5) y el que más porcentaje de tiro tapona (13%).

Como principal amenaza para la defensa taronja parte Caleb Agada, que ha empezado la temporada dominando todos los registros sobre la cancha. En la primera jornada ya dejó una carta de presentación impactante, con un partido de 14 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Ante el Barça, en un escenario con más focos, asumió galones y se fue hasta los 18 puntos con gran acierto en el tiro.

El partido permitirá el reencuentro de VBC con Millán Jiménez, jugador cedido en el conjunto catalán que está aprovechando sus 17 minutos por partido para promediar seis puntos y 3,5 rebotes.

MONACO (Monaco), 17/10/2025.- Valencia Basket's head coach Pedro Martinez looks on during the Euroleague Basketball match between AS Monaco and Valencia Basket at the Louis II stadium, in Monaco, 17 October 2025. (Baloncesto, Euroliga) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / SEBASTIEN NOGIER

Pedro Martínez quiere celebrar sus 200 partidos

No pudo celebrar con victoria su partido número 200 como entrenador de Valencia Basket, pero Pedro Martínez podrá resarcirse esta tarde. El técnico barcelonés se convirtió el pasado viernes en la pista del AS Monaco en el tercer entrenador que alcanza la cifra de 200 partidos al frente del primer equipo masculino del Valencia Basket, uniéndose a un selecto club en el que el acompañan Miki Vukovic (231 partidos) y Jaume Ponsarnau (201 partidos).

Además, en el primer partido oficial de su cuarta temporada como primer entrenador del Valencia Basket, la semifinal de la Supercopa Endesa ante Unicaja, Pedro Martínez se convirtió en solitario en el técnico con más victorias con nuestro equipo masculino. Y llegó a los dos centenares de encuentros con un impresionante 74,5 por ciento de triunfos.