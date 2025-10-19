Hiopos Lleida 78-99 Valencia Basket: Vídeo resumen y mejores jugadas
👉 No te pierdas el vídeo resumen del Hiopos Lleida 78-99 Valencia Basket, con las mejores jugadas, triples y asistencias de un partido en el que el líder volvió a brillar con luz propia.
El Valencia Basket se impone con autoridad al Hiopos Lleida (78-99) y mantiene el liderato en la Liga Endesa. Gran actuación de Jaime Pradilla, que fue el líder del equipo taronja en un partido completo y dominado de principio a fin. Disfruta del resumen con las mejores jugadas, triples y asistencias del encuentro.
Desde el primer cuarto, el Valencia Basket impuso su ritmo, con una defensa intensa y un ataque coral que dejó sin opciones a un combativo Hiopos Lleida. El equipo de Álex Mumbrú volvió a demostrar por qué es uno de los favoritos al título, manteniendo una racha impecable y ofreciendo un baloncesto sólido y espectacular.
