Hiopos Lleida - Valencia Basket, la Liga Endesa, en vivo y en directo

Tras un inicio de semana complicado en el que Valencia Basket ha encajado dos derrotas en apenas tres días en Euroliga, el conjunto taronja regresa a la competición doméstica con el claro y principal objetivo de reencontrarse consigo mismo y, por lo tanto, con la victoria. No será una tarea precisamente fácil, y es que el equipo de Pedro Martínez visita a partir de las 17 horas el pabellón Barris Nord de un Hiopos Lleida que ha empezado la temporada con muy buenas sensaciones.

Valencia Basket está obligado a espantar los posibles fantasmas que hayan podido generar las dos recientes derrotas ante Hapoel Tel Aviv y Mónaco y cerrar la semana con una nueva victoria en Liga Endesa, competición en la que los taronja continúan invictos tras dos jornadas. Asaltar la cancha del Hiopos Lleida confirmaría el inicio arrollador en liga y mantendría al equipo en la zona más alta de la clasificación.

MONACO (Monaco), 17/10/2025.- Elie Okobo (L) of AS Monaco and Darius Thompson (R) of Valencia Basket in action during the Euroleague Basketball match between AS Monaco and Valencia Basket at the Louis II stadium, in Monaco, 17 October 2025. (Baloncesto, Euroliga) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / SEBASTIEN NOGIER

Un Jean Montero con más ritmo

En una semana que, hasta ahora, está siendo difícil por las dos derrotas, la mejor noticia ha sido el regreso de Jean Montero, que ya pudo disputar unos minutos ante el Mónaco y este domingo volverá a tener minutos, esta vez con algo más de ritmo de competición. Pedro Martínez también recuperó hace poco a Xabi López-Arostegui y la única baja con la que continúa lidiando el técnico taronja es la de Yankuba Sima.

⏱️ 2D0 CUARTO: 6:44 📍 Hiopos Lleida 32-32 Valencia Basket 📰 Técnica para Pedro Martínez. Anota Lleida.

⏱️ 2D0 CUARTO: 6:44 📍 Hiopos Lleida 31-32 Valencia Basket 📰 Libres para Goloman. Vuelve a acelerar Lleida pero... ¡FALLA LOS DOS!

⏱️ 2D0 CUARTO: 8:00 📍 Hiopos Lleida 27-32 Valencia Basket 📰 ¡TRIIIIIIIIIPLE DE COSTELLO!

⏱️ 2D0 CUARTO: 10:00 📍 Hiopos Lleida 25-24 Valencia Basket 📰 ARRANCA EL SEGUNDO EN LLEIDA

⏱️ 1ER CUARTO: 00:00 📍 Hiopos Lleida 25-24 Valencia Basket 📰 Cierra el cuarto Lleida con dos tiros libres para ponerse por delante

⏱️ 1ER CUARTO: 00:30 📍 Hiopos Lleida 23-24 Valencia Basket 📰 ¡Tres libres para Thompson! Anota los tres

⏱️ 1ER CUARTO: 01:00 📍 Hiopos Lleida 23-21 Valencia Basket 📰 ¡Responde Agada con otro triple! ¡Vaya festival de tres en Barris Nord!

⏱️ 1ER CUARTO: 03:00 📍 Hiopos Lleida 20-18 Valencia Basket 📰 ¡COSTELLOOO! ¡DE TREEEEEEES!

⏱️ 1ER CUARTO: 03:00 📍 Hiopos Lleida 17-14 Valencia Basket 📰 ¡TRIIIIIIIIIIIPLE DE COSTELLO!