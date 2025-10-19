Pedro Martínez analiza el triunfo de Valencia Basket en Lleida

Valencia Basket asaltó el pabellón Barris Nord para llevarse la victoria ante un Hiopos Lleida que había arrancado la temporada a un muy bien nivel. El conjunto taronja fue de menos a más y terminó encontrando su ritmo en ambos lados de la cancha para terminar sumando la tercera victoria del curso en Liga Endesa.

Tras el partido, Pedro Martínez analizó lo sucedido sobre la cancha, destacando la dificultad que entraña ganar a un equipo como el Lleida: "Un partido duro, como tiene que ser para ganar a este Hiopos Lleida, que está preparado para jugar con mucha intensidad y agresividad defensa. Esto condiciona el juego".

Sobre el devenir del partido, el técnico taronja destracó el poder de adaptación de sus jugadores y su capacidad para reponserse a un inicio complicado: "Creo que nos han sorprendido en el ese primer cuarto, en el segundo nos hemos adaptado y en el tercero hemos podido romper cuando ellos han bajado un poco. Mucho mérito porque Lleida juega muy bien y está haciendo una temporada muy buena".

150 victorias

Para Pedro Martínez fue su victoria número 150 como entrenador de Valencia Basket, una cifra con la que sigue aumentando su diferencia con respecto a Miki Vukovic, que continúa siendo el entrenador con más partidos como técnico taronja con 231. En número de partidos Pedro Martínez empató Jaume Ponsarnau con 201.