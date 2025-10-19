Otro récord para Pedro Martínez con Valencia Basket

Pedro Martínez sigue recorriendo kilómetros en su camino hacia convertirse en el entrenador más importante de la historia de Valencia Basket, si es que no lo es ya. Tras alcanzar la cifra de 200 partidos al frente del club el pasado viernes en la cancha del Mónaco, el técnico catalán ha sumado 201 este domingo en la cancha de Hiopos Lleida, igualando la marca de Jaume Ponsarnau y ocupando el segundo puesto en el ranking de entrenadores que más partidos han dirigo al primer equipo masculino.

Apenas 30 partidos separan a Pedro Martínez de Miki Vukovic, que dirigió al conjunto taronja en 231 encuentros, una cifra que el actual entrenador terminará superando casi con total seguridad.

Sin rival en cuanto al número de victorias

En lo que Pedro Martínez ya es el mejor entrenador de la historia taronja es en el número de victorias, y es que, tras el triunfo en Barris Nord, el catalán ha celebrado 150 triunfos como entrenador de VBC. Es decir, un porcentaje de alrededor del 75 por ciento de partidos ganados, una marca histórica difícilmente superable. Es el entrenador con más victorias en la historia de Valencia Basket desde el triunfo ante Unicaja en las semifinales de la reciente Supercopa que conquistó el equipo.

Pedro Martínez recupera a Jean Montero tras su larga lesión. / EFE

Una leyenda taronja

La realidad es que Pedro Martínez ya es, desde hace tiempo, parte importante de la historia de Valencia Basket. Más allá del número de partidos o número de victorias, el barcelonés levantó en 2017 el primer título de Liga de la historia del club.

En un proyecto cada vez más ambicioso como es el de Valencia Basket, lo normal es que el club taronja, de la mano de Pedro Martínez, opte a más títulos importantes en los próximos meses.