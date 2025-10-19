Valencia Basket impone su ley en Barris Nord

Valencia Basket asumía el reto de asaltar un pabellón exigente ante un equipo en buena forma y tras una semana complicada y cargada de minutos. Tras un inicio de partido igualado, con algún tramo titubeante, los de Pedro Martínez sacaron sus mejores garras en defensa y encontraron su ritmo en ataque, construyendo poco a poco una diferencia en el marcador que le permitió afrontar el último cuarto ya con mucha tranquilidad. Con este triunfo en Barris Nord, Valencia Basket continúa invicto en Liga Endesa tras tres partidos y asume el liderato en la clasificación.

Aunque pudiera jugarle en contra por el cansancio que acumula de una semana en la que ya había disputado dos partidos de Euroliga, Valencia Basket saltó al pabellón Barris Nord consciente de que solo un ritmo elevado podía hacer daño a la que, hasta ahora, es la mejor defensa de Liga Endesa. Y así fue, fiel a su estilo, el conjunto taronja arrancó el partido dispuesto a correr y amenazar desde la larga distancia. El marcador lo estrenó Reuvers, precisamente con un palmeo tras un triple fallado, y poco después presentó Hiopos Lleida sus credenciales acertando desde la larga distancia. Kameron Taylor contestó rápidamente con otro triple, pero quien iba a disfrutar del primer momento de lucidez fue el conjunto local, que con un parcial de 10-0 construyó la primera ventaja en el marcador gracias a una defensa asfixiante y a un buen acierto.

Costello, una bendición

Fue el primer momento peligroso del partido para los taronja, que supieron resolverlo bien, encontrando poco a poco su ritmo y yendo de menos a más en todos los aspectos hasta dejar la diferencia en un solo punto al final del primer cuarto.

Tras el primer cambio de periodo, la línea para Valencia Basket era ascendente y así continuó, aunque en todo momento con un Hiopos Lleida correoso y acertado. Costello fue una bombona de oxígeno vital para los de Pedro Martínez, capturando rebotes importantes y desahogando a su equipo en ataque cuando más lo necesitaba. En el bando rival, Paulí y Goloman se echaron el equipo a la espalda con canastas importantes que sujetaron al Lleida ante la reacción taronja.

Valencia Basket necesitaba de más figuras que suministraran de puntos al equipo y apareció Omari Moore, que no estaba completando ni mucho menos su mejor partido, con cuatro puntos consecutivos. El partido estaba igualado y ambos equipos se turnaban para dominar el marcador, pero, tal y como ocurrió en el primer cuarto, VBC subió una marcha en el tramo final del periodo y empezó a construir su primera ventaja importante. Reuvers sacó un 2+1, Taylor y Badio conectaron un triple cada uno y Pradilla anotó tras un pase magistral de De Larrea. El resultado fue una ventaja de ocho puntos al descanso para Valencia Basket.

Acción del partido / VBC

Tercer cuarto frenético con dominio taronja

El paso de los minutos pareció no cansar a los jugadores y el tercer cuarto empezó de forma frenética. En cuestión casi de segundos, canasta de Taylor, triple del Lleida, triple de Jaime Pradilla y triple también de Reuvers. Parecía ser un aviso de lo que iba a ser el tercer periodo, pero nada más lejos de la realidad. Con una ventaja de 12 puntos para los taronja y tras un tiempo muerto del Lleida, el conjunto catalán hizo un amago de resurgir con un parcial de 6-0, pero ambos equipos entraron en un difícil atasco ofensivo que, mientras el Hiopos Lleida lo sufría con pérdidas y faltas en ataque, Valencia Basket lo salvaba sacando faltas y viajando a la línea de tiros libres.

Pasaban los minutos y la pequeña ventaja taronja no solo no bajaba sino que, tiro libre a tiro libre, iba aumentando. Además, quien encontró el acierto que tanto en falta se estaba echando en el Barris Nord fue Jaime Pradilla, que telegrafió dos triples desde la esquina idénticos, conectando ambos y ampliando la diferencia en el marcador hasta los 16 puntos con los que acabó el tercero cuarto.

Acción del partido / VBC

Manejo perfecto de la ventaja

Una parte del trabajo estaba hecha y ahora Valencia Basket debía manejar sus 16 puntos de ventaja en el último cuarto. Además, los de Pedro Martínez volvieron a sacar las garras de su mejor defensa, convirtiendo el atasco del Hiopos Lleida casi en un colapso. En sus dos primeros ataques del cuarto cuarto, el segundo de ellos precedido de un robo, los taronja sumaron tres puntos, de nuevo desde la línea de tiros libres, con los que aumentaron la diferencia a 19, dejando el choque prácticamente visto para sentencia.

El trabajo estaba hecho, Valencia Basket había impuesto su ley y cuando lo consigue es muy difícil que pierda. Por tramos, el Hiopos Lleida escapó de su atasco liderados por un gran Batemon, pero el conjunto taronja había encontrado el camino y anotaba lo justo para no sufrir. El final del partido se convirtió en un trámite demasiado pronto y deambuló hasta su bocinazo final con una diferencia de X puntos a favor de VBC. Hasta seis jugadores taronja acabaron el partido con dobles dígitos, aunque el MVP fue un Darius Thompson muy regular que terminó con 14 puntos y 5 asistencias.