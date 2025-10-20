La Minicopa Endesa se jugará íntegramente en València

La Minicopa, competición que reúne a las canteras de todos los clubes ACB y que completa anualmente la gran fiesta de la Copa del Rey, tendrá como protagonista a València en su edición de 2026. La capital del Turia se había asegurado ya acoger la fase final que se disputa siempre de forma paralela y por tanto, en la misma ciudad que la Copa del Rey. València, tras el acuerdo alcanzado hace unos meses con la ACB acogerá la Copa del Rey tando en 2026 y 2027. Ahora, esa colaboracion va más allá, y no sólo se celebrará en la capital del Turia la fase final de la Minicopa, sino la competición íntegra tras el acuerdo entre la ACB y la Generalitat Valenciana.

minicopa 16 9 / acb

En noviembre, la primera fase

La Minicopa Endesa arrancará entre el 28 y el 30 de noviembre con la primera fase entre el Pabellón Fuente de San Luis, la Fonteta, y las instalaciones de L’Alqueria del Basket. Como novedad, esta temporada se jugará durante la ventana de selecciones, aprovechando el parón de la Liga Endesa.

València será el epicentro del mejor baloncesto de formación, con los equipos infantiles (jugadores nacidos en 2012 y posterior) de 16 clubes acb, todos menos el Barça como vigente campeón y el Valencia Basket como anfitrión de la fase final, ya clasificados para febrero. En total, más de 200 niños que disfrutarán de un evento por el que han pasado ya una larga lista de ‘leyendas’ de nuestro baloncesto como Ricky Rubio, Luka Doncic, Domantas Sabonis, Jaime Fernández, Alberto Díaz, Victor Wembanyama, Santi Aldama, Jaime Pradilla o Josep Puerto, entre otros.

La primera fase que se celebrará este noviembre buscará conocer a los seis equipos que se unirán a Barça y Valencia Basket en la fase final de València, de forma paralela a la Copa del Rey. La Minicopa Endesa empezará el viernes 28 por la tarde con la primera jornada, disputando el sábado 29 la segunda y tercera jornada. Ahí, los ganadores de cada uno de los cuatro grupos conseguirán su billete para la fase final, mientras que los segundos clasificados se enfrentarán el domingo 30 en un ‘Play in’ que decidirá las últimas dos plazas.

De este modo, la Minicopa Endesa vuelve a València, donde se jugaron cinco ediciones de la primera fase entre 2017 y 2023.

Fase final con la Copa del Rey

La Fase Final en la que se darán cita los ocho mejores equipos se celebrará de forma paralela a la Copa del Rey y por tanto también en València. Será del 19 al 22 de febrero de 2026.