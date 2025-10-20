Nate Sestina ya tiene equipo y debutará en la Euroliga ¡ante el Valencia Basket!

La semana pasada el Valencia Basket anunciaba la salida del club del estadounidense Nate Sestina y este lunes 20 de octubre se ha hecho oficial dónde jugará a partir de ahora: será en el EA7 Emporio Armani de Milán. El club italiano ha hecho oficial la incorporación del extaronja en un comunicado oficial en el que el jugador se muestra ilusionado con iniciar una nueva etapa: “Estoy realmente emocionado por unirme a un club con tanta historia y tradición ganadora. Es un honor representar esta camiseta. Espero crear grandes vínculos con mis compañeros, los entrenadores y los aficionados. Quiero mejorar cada día y ayudar a que el equipo y la ciudad consigan muchas victorias y éxitos. Ojalá podamos seguir la tradición de colgar más banderines en el pabellón y disfrutar de una temporada plenamente saludable”.

Debut frente al Valencia Basket

Se da la circunstancia de que precisamente el Valencia Basket visitará la cancha del Emporio Armani este mismo jueves, 23 de octubre. Por tanto, Sestina se reencontrará con sus excompañeros y podría debutar ante su exequipo. El jugador, de 28 años de edad, inició la temporada con el equipo taronja pero el poco protagonismo al que estaba destinado esta campaña en el Valencia Basket motivó que club y jugador llegasen a un acuerdo. Así lo explicaba hace unos días el propio Pedro Martínez en rueda de prensa: "Estábamos abiertos a una situación como la que se ha dado, con el interés de un equipo muy potente de Euroliga. Ha encajado todo a nivel económico para el club y la posibilidad del jugador para sentirse con más confianza y más importante. No estaba a gusto ni con la confianza necesaria, sus expectativas eran mayores. Le doy las gracias por su actitud fantástica, pero hay que desdramatizar un poco este tipo de situaciones, esto se parece cada vez más a la NBA y allí los jugadores cambian de equipo si se considera que es bueno para todo el mundo. Seguro que jugará mejor en Milán porque va a tener un rol diferente", analizaba el técnico del Valencia Basket tras el anuncio del club de disolver su contrato con Nate Sestina.

El interior estadounidense ya ha conquistado esta temporada un título, la Supercopa de España con el Valencia Basket. Ahora, afronta una nueva etapa en Milán.