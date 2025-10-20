El Roig Arena acogerá ¡7 partidos del Valencia Basket en 8 días!

El mes de octubre tiene color taronja. El Valencia Basket está inmerso en el mes más intenso de su historia en el que el primer equipo masculino disputará un total de doce partidos y el femenino, ocho. En total, 20 citas de color taronja. El tramo final del mes será especialmente intenso y con el Roig Arena como gran protagonista. Desde el día 26 de octubre hasta el 2 de noviembre el Valencia Basket, sumando los partidos del masculino y del femenino, jugará como local un total de 7 partidos en sólo 8 días. La agenda de los aficionados taronja echará humo en los próximos días.

La afición taronja llenará el Roig Arena / Eduardo Ripoll

Semana con dos dobles jornadas taronja

Esta semana (del 20 al 26 de octubre) el Valencia Basket disputará cuatro partidos, dos del masculino y dos del femenino y en las dos ocasiones, coinciden en el día. El jueves ambos jugarán partido de Euroliga y los dos lo harán fuera de casa y ya el domingo, tanto el equipo masculino como femenino disputarán partido de Liga y ambos en casa, en el Roig Arena. Ahí arrancará una racha de 7 partidos en 8 días en el Roig Arena.

Esta semana la acción empezará el jueves 23 de octubre con la Euroliga. El equipo femenino visita a las 18:00 horas la cancha del DVTK Huntherm húngaro en la jornada 3 de la Euroliga mientras que el equipo masculino visitará al EA7 Emporio Armani Milan en la jornada 6 a las 20:20 horas. Una tarde para sentarse frente a la tele y disfrutar de forma consecutiva de la doble jornada taronja.

Una doble jornada taronja que volverá a repetirse este domingo 26 de octubre, esta vez con el Roig Arena como escenario. Por la mañana, a las 12:30 horas, las de Rubén Burgos reciben al Hozono Global Jairis en la cuarta jornada de la Liga F Endesa mientras que por la tarde, a las 18:00 horas, los de Pedro Martínez se medirán en el mismo escenario al Joventut de Badalona en la cuarta jornada de la Liga Endesa.

Agenda intensa

A partir de ese día, se inicia el gran carrusel taronja en el Roig Arena, ya que a la doble jornada liguera le seguirán cinco partidos más consecutivos en el Roig Arena.

El martes 28 de octubre, el equipo masculino recibirá al Fenerbahce Beko Istanbul (21:00 horas) en la jornada 7 de la Euroliga. Un día más tarde, el miércoles 29 será el turno del femenino que recibirá al Olympiacos en la jornada cuatro de la Euroleague Women. La última semana de octubre habrá jornada doble en la Euroliga Masculina y el Valencia Basket disputará sus dos partidos en casa por lo que el jueves 30 volverá a jugar en el Roig Arena, esta vez ante el Bubai Basketball (20:30 horas).

Tras un respiro, el sábado 1 de noviembre, sin acción en el Roig Arena, el domingo 2, de nuevo el pabellón taronja acogerá una doble jornada, esta vez de carácter doméstico. A las 12:15 horas las de Rubén Burgos recibirán al Movistar Estudiantes y a las 18:00 horas, los de Pedro Martínez se medirán al Recoletas Salud San Pablo Burgos.

El club ya ha puesto a la venta las entradas para los siete partidos que albergará el Roig Arena entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre.