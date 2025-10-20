ESPECIAL | PLANTILLA VALENCIA BASKET
¿Quién es quién en el Valencia Basket?
El Valencia Basket va a volver a ser uno de los grandes atractivos del baloncesto europeo. Y más ahora con el Roig Arena como gran reclamo en la vuelta del equipo a la Euroliga. Será su novena participación y con un equipo lleno de calidad para aspirar a lo máximo.
El mercado de fichajes taronja trajo consigo varias caras nuevas que rejuvenecerán la rotación de los de Pedro Martínez: Kameron Taylor, Yankuba Sima, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Isaac Nogués y el temporero Ike Iroegbu, ya desvinculado.
Las caras nuevas
Músculo para la pintura
Neal Sako: Se trata de un pívot francés de 27 años que dotará de centímetros a la pintura taronja gracias a su 2,10 de altura. Ha desarrollado su carrera en Francia y este verano ha llegado desde el ASPEL Lyon-Villeurbanne.
Yankuba Sima: El pívot catalán tiene pasado universitario en EEUU, pero deportivamente ha jugado en España, salvo medio año en el Venezia italiano. Es internacional con España y sus 211 centímetros de puro músculo son garantía de rebote. Debe mejorar su tiro de dos.
Darius Thompson
Otro base top: El estadounidense (tiene pasaporte italiano) puede jugar tanto de base como de escolta. A sus 30 años, es toda una garantía de rendimiento inmediato y, aunque llega de Estambul, tiene experiencia en la Liga Endesa con el Baskonia. Buen asistente y tirador desde el exterior.
Moore y Taylor, más magia
Moore: El estadounidense es un polivalente jugador exterior considerado un base moderno por su capacidad atlética y capacidades. Tras triunfar en la liga turca, el Valencia Basket le ha reclutado para mejorar una plantilla que pueda rendir a gran nivel en la Euroliga. Anota, asiste y rebotea con facilidad.
Taylor: Alero estadounidense de 31 años que rotará con garantía de buenos números. Gran capacidad para robar la pelota y experiencia sólida en Girona y Unicaja.
Isaac Nogués
La opción: El de Badalona tiene 21 años y ofrece la posibilidad a Pedro Martínez de alargar la rotación en el exterior, ya que puede jugar tanto de escolta como de alero. Es internacional con España tras destacar en la G-League como uno de los mejores defensores. Y eso es precisament lo que le puede ofrecer al Valencia Basket. Se ha ganado su continuidad, aunque llegó como temporero.
Continuidad
El capitán
Josep Puerto: El canterano de Almussafes cumplirá su segunda temporada como capitán del equipo. A sus 26 años, el alero internacional es importante en la rotación y la llegada de nuevas caras no le restarán minutos de calidad. Buen tiro y mucha garra para momentos cruciales tanto en la Liga Endesa como para la durísima Euroliga.
¿Futuros NBA?
De Larrea y Montero: El dominicano fue el jugador más destacado la temporada pasada y una lesión le ha frenado el inicio del presente curso, pero a sus 22 años ya es el líder del equipo en ataque. El español, por su parte, ya sabe lo que es tener minutos de importancia con la selección española a pesar de contar con sólo 19 años. Ambos tienen, si quiere, la NBA en el horizonte.
Badio, francotirador
Puntos: El escolta senegalés es una garantía en el tiro, donde explota su virtud en los muchos o pocos minutos que tenga por partido. Además, garantiza un buen número de rebotes y asistencias de media. Capaz de enloquecer un marcador en un abrir y cerrar de ojos.
Los veteranos
Pradilla y López-Arostegui: Entre ambos jugadores suman 11 temporadas en el Valencia Basket. Nadie discute los galones en vestuario y pista de estos internacionales españoles. Ambos tienen buenas estadística desde el triple. Pradilla, además, números serios en los rebotes, donde sus músculos imperan.
¿Volverá a jugar?
Ethan Happ: El pívot estadounidense, internacional con Macedonia del Norte, no juega con el Valencia Basket desde hace un año. Todavía con contrato, está por ver si terminará de recuperarse de su última lesión en el pie. El curso pasado disputó sólo 33 minutos ligueros y aunque se recuperara, parece casi un imposible que Pedro Martínez le tuviera en cuenta.
Costello y Reuvers
Pívots de altura: Ambos interiores estadounidenses son internacionales por Costa de Marfil y Hungría. Costello es un gran reboteador gracias a su incansable lucha bajo el aro, mientras que Reuvers hace también buenos números en la rotación. Ambos podrían ver reducidos los minutos en el futuro próximo de casi 20 a poco más de 10.
El entrenador
Pedro Martínez
El líder: El veterano entrenador catalán cumple su cuarta temporada en el Valencia Basket, segundo curso de su segunda etapa. A sus espaldas cuenta con más de 1.000 partidos de ACB. Carácter, estrategia y mando al frente de un vestuario unido.
Palmarés: Con el club taronja logró un subcampeonato de Copa del Rey y de Eurocup, así como el campeonato de la Liga Endesa en un curso 16/17 histórico. Además, este 2025 se llevó la Supercopa de España..
SUPERDEPORTE
Autor:
Javier Bengoa.