El Valencia Basket va a volver a ser uno de los grandes atractivos del baloncesto europeo. Y más ahora con el Roig Arena como gran reclamo en la vuelta del equipo a la Euroliga. Será su novena participación y con un equipo lleno de calidad para aspirar a lo máximo.

El mercado de fichajes taronja trajo consigo varias caras nuevas que rejuvenecerán la rotación de los de Pedro Martínez: Kameron Taylor, Yankuba Sima, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Isaac Nogués y el temporero Ike Iroegbu, ya desvinculado.