El Valencia Basket jugará en Israel en la Euroliga
La Euroliga acuerda reanudar los partidos en Israel a partir del próximo 1 de diciembre
El Valencia Basket jugará en Israel sus partidos de Euroliga frente al Maccabi Tel Aviv el 18 de diciembre y ante el Hapoel Tel Aviv el próximo 5 de febrero. Así lo han acordado los clubes miembros de la máxima competición europea de baloncesto, que han acordado fijar la reanudación de los partidos en Israel, a partir del próximo 1 de diciembre, tras reunirse este martes y analizar la situación actual en Gaza después del reciente anuncio de las iniciativas de alto el fuego y paz.
Los equipos israelíes de la Euroliga y la Eurocopa, que estaban disputando sus partidos como locales en sedes neutrales desde octubre de 2023, podrán volver a jugar ambas competiciones en sus pabellones dos años después. El Valencia Basket, que ya ha recibido al Hapoel Tel Aviv, deberá por tanto visitar a este equipo y al Maccabi en Israel.
Hasta ese 1 de diciembre, la Euroliga "seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos", manteniéndose "en estrecho contacto con las autoridades locales y extranjeras, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes", según ha explicado en un comunicado.
Los clubes propietarios de la competición, que "garantizará que la seguridad y el bienestar de todos los involucrados sigan siendo la máxima prioridad", han dicho acoger "con optimismo y esperanza" el reciente plan de paz para Gaza.
El Valencia, a puerta cerrada
Hace apenas una semana, el Hapoel Tel Aviv visita València para medirse al conjunto taronja entre grandes medidas de seguridad que llevaron incluso a determinar que el encuentro se disputara a puerta cerrada en el Roig Arena.
- Alavés - Valencia CF: Alineaciones probables del partido
- El dinero que le debe el Barcelona al Valencia por el fichaje de Ferran Torres
- Parte médico de la lesión de Carlos Álvarez
- El 'nuevo y emocionante capítulo' de Meriton da miedo
- Marruecos busca su segundo mundial con una joya del Valencia CF
- Tensión arbitral con Vinícius tras enfrentarse a Bordalás
- Las notas de los jugadores del Valencia ante el Alavés
- Ya hay horario para el Derbi en Mestalla