El Valencia Basket jugará en Israel en la Euroliga

El Valencia Basket jugará en Israel sus partidos de Euroliga frente al Maccabi Tel Aviv el 18 de diciembre y ante el Hapoel Tel Aviv el próximo 5 de febrero. Así lo han acordado los clubes miembros de la máxima competición europea de baloncesto, que han acordado fijar la reanudación de los partidos en Israel, a partir del próximo 1 de diciembre, tras reunirse este martes y analizar la situación actual en Gaza después del reciente anuncio de las iniciativas de alto el fuego y paz.

Los equipos israelíes de la Euroliga y la Eurocopa, que estaban disputando sus partidos como locales en sedes neutrales desde octubre de 2023, podrán volver a jugar ambas competiciones en sus pabellones dos años después. El Valencia Basket, que ya ha recibido al Hapoel Tel Aviv, deberá por tanto visitar a este equipo y al Maccabi en Israel.

Jorge Valero

Hasta ese 1 de diciembre, la Euroliga "seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos", manteniéndose "en estrecho contacto con las autoridades locales y extranjeras, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes", según ha explicado en un comunicado.

Partido de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, con las gradas vacías. / Miguel Ángel Polo / EFE

Los clubes propietarios de la competición, que "garantizará que la seguridad y el bienestar de todos los involucrados sigan siendo la máxima prioridad", han dicho acoger "con optimismo y esperanza" el reciente plan de paz para Gaza.

El Valencia, a puerta cerrada

Hace apenas una semana, el Hapoel Tel Aviv visita València para medirse al conjunto taronja entre grandes medidas de seguridad que llevaron incluso a determinar que el encuentro se disputara a puerta cerrada en el Roig Arena.