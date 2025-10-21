Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Valencia Basket jugará en Israel en la Euroliga

La Euroliga acuerda reanudar los partidos en Israel a partir del próximo 1 de diciembre

El Valencia Basket perdió ante el Hapoel en el Roig Arena.

Claudia Arce

El Valencia Basket jugará en Israel sus partidos de Euroliga frente al Maccabi Tel Aviv el 18 de diciembre y ante el Hapoel Tel Aviv el próximo 5 de febrero. Así lo han acordado los clubes miembros de la máxima competición europea de baloncesto, que han acordado fijar la reanudación de los partidos en Israel, a partir del próximo 1 de diciembre, tras reunirse este martes y analizar la situación actual en Gaza después del reciente anuncio de las iniciativas de alto el fuego y paz.

Los equipos israelíes de la Euroliga y la Eurocopa, que estaban disputando sus partidos como locales en sedes neutrales desde octubre de 2023, podrán volver a jugar ambas competiciones en sus pabellones dos años después. El Valencia Basket, que ya ha recibido al Hapoel Tel Aviv, deberá por tanto visitar a este equipo y al Maccabi en Israel.

Hasta ese 1 de diciembre, la Euroliga "seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos", manteniéndose "en estrecho contacto con las autoridades locales y extranjeras, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes", según ha explicado en un comunicado.

Partido de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, con las gradas vacías.

Los clubes propietarios de la competición, que "garantizará que la seguridad y el bienestar de todos los involucrados sigan siendo la máxima prioridad", han dicho acoger "con optimismo y esperanza" el reciente plan de paz para Gaza.

El Valencia, a puerta cerrada

Hace apenas una semana, el Hapoel Tel Aviv visita València para medirse al conjunto taronja entre grandes medidas de seguridad que llevaron incluso a determinar que el encuentro se disputara a puerta cerrada en el Roig Arena.

