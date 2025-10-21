El Valencia Basket pierde a una de sus joyas de L'Alqueria

El efecto NCAA vuelve a afectar al Valencia Basket. Si el pasado verano fue el valenciano Lucas Marí quien hizo las maletas a la Liga Universitaria de Estados Unidos para jugar en la Universidad de Vermont, ahora el club taronja ve cómo deja la entidad otra de sus joyas de la cantera, el interior serbio Nikola Dzepina.

El propio jugador es quien ha dado el paso para desvincularse, tal y como ha adelantado Deportes Cope Valencia y pudo confirmar Superdeporte, aunque el Valencia Basket recibirá una generosa compensación económica por su salida, a la espera de cerrar una negociación por la que el club podría retener algún derecho futuro sobre él.

Destacado en la LIga U

A sus 19 años, Nikola Dzepina era uno de los jugadores más destacados del filial taronja que disputa esta temporada la Liga U. De hecho, en el último partido ante el Unicaja Alhaurín de la Torre a domicilio, fue el segundo taronja más destacado tras Jorge Carot, llegando a los 18 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 1 tapón y 18 de valoración, en menos de 23 minutos en pista. El partido anterior en La Fonteta ante el Fundación CB Canarias destacó también, ya que llegó a los 14 de valoración gracias a sus 9 puntos, 3 rebotes y una asistencia en apenas 10 minutos.

Nikola Dzepina, entre los más destacados de los taronja en los primeros dos partidos de la Liga U. / Eduardo Ripoll

Contrato de siete temporadas

Dzepina llegó al Valencia en marzo de 2024 y firmó un contrato de siete campañas con la entidad, procedente del filial del Mladost Maxbet, pero finalmente solo ha estado temporada y media con los colores taronja, despidiéndose en principio antes del partido de este fin de semana ante el filial del Real Madrid.

13 centímetros más en un año

El jugador no estaba entre las principales referencias de su país pero un crecimiento de 13 centímetros anuales (2,07 metros) hizo que se interesaran por él varios clubes europeos, entre los que estaba el Valencia Basket. No tardó en llamar la atención de los técnicos del primer equipo.