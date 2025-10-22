Horario y dónde ver el partido de Valencia Basket ante Emporio Armani Milán

El Valencia Basket viaja a Italia para jugar un nuevo partido de Euroliga. El primer equipo masculino de Valencia Basket cierra una serie de cinco partidos como visitante de sus últimos seis en la cancha del EA7 Emporio Armani Milan en un encuentro correspondiente a la jornada 6 de la EuroLeague. El conjunto taronja juega su compromiso este jueves 23 de octubre a las 20:30 horas. El partido podrá verse en directo en televisión a través de Deportes por M+ y seguirse en directo en Superdeporte.es

El conjunto taronja intentará cambiar su racha en la máxima competición continental en un escenario que históricamente no le ha sido propicio, ya que aunque ganó en sus dos primeras visitas a este rival que se tuvieron que jugar fuera de Milán, ha caído de manera consecutiva en sus cuatro últimas visitas al Forum. No será fácil para los hombres de Pedro Martínez, que en este choque se convertirá en solitario en el segundo entrenador con más partidos dirigidos a nuestro equipo masculino, imponer su ritmo y acierto ofensivo ante el equipo que menos puntos encaja en toda la competición y el que tiene el segundo mejor rating defensivo. El técnico taronja tiene la única ausencia por lesión de Yankuba Sima, por lo que contará con trece jugadores disponibles para este encuentro. Valencia Basket comienza esta quinta jornada en la 15ª posición de la EuroLeague con un balance de 2-3.

Así llega el rival

El EA7 Emporio Armani Milán volverá a jugar como local en EuroLeague tras haber disputado cuatro de sus primeros cinco partidos como visitante, aunque pudo sacar el triunfo en las canchas del Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade y Zalgiris Kaunas para tener el mismo balance de 2-3 que el Valencia Basket, aunque ocupa la 13ª posición de la tabla. El conjunto italiano se está agarrando al paso delante de Devin Booker y al liderazgo de un Shavon Shields que descansó este fin de semana en competición nacional para salir adelante en un momento complicado para ellos por la acumulación de lesiones. Las bajas de Nebo, LeDay y la salida en el día de hoy de Cancar han propiciado la llegada de Nate Sestina para estirar su plantilla a 17 jugadores. El ala-pívot norteamericano podría debutar el jueves contra los que eran sus compañeros la semana pasada. Tampoco estará disponible el internacional español Lorenzo Brown.