Pedro Martínez: "El club está trabajando para fichar un interior que nos encaje"

Pedro Martínez reconoció que el club está haciendo lo posible para fichar un jugador que refuerce el juego interior tras la salida de Nate Sestina y sobre todo por la preocupante lesión de Yankuba Sima que sigue sin fecha de regreso: "El club está haciendo todas las gestiones para traer un jugador que nos encaje y que creamos que se pueda adaptar con facilidad, que sea un jugador que nos dé la confianza para lo que nosotros queremos. Evidentemente no nos vale cualquiera. No tenemos tampoco una urgencia, mientras, vamos a competir con los que no tenemos. Es mejor tomar la decisión más tarde y que sea la correcta que no precipitarse".

Un jugador de calidad

El perfil que busca el club no es fácil a estas alturas, como reconoció el técnico taronja: "Queremos el mejor jugador posible a todos los niveles no sólo técnicamente, que se adapte a nuestro juego y mejore lo que tenemos, la plantilla es larga aunque es cierto que en el juego interior estamos más justos. Queremos mejorar y no es fácil, los jugadores que tenemos son de nivel alto y el mercado ahora no ofrece muchas posibilidades".

Pedro Martínez se mostró preocupado por la lesión de Yankuba Sima: "Lo que estamos haciendo es competir con los jugadores que tenemos que son de muy bien nivel, pero es cierto que estamos muy preocupados por la lesión de Yankuba Sima que prácticamente no ha entrenado con nosotros. Ya llegó tarde y encima se ha lesionado y ha recaído y eso es muy mala noticia. Intentamos competir con el resto de jugadores. Cruzamos los dedos para que no tengamos más lesiones, especialmente en el juego interior donde ahora estamos muy al límite en cuanto a número de jugadores de nivel".

Aún así, el técnico no busca excusas: "No queremos quejarnos de las lesiones, ni de la falta de un jugador como es Sestina que ha sido una decisión totalmente consensuada con el club. Esto no nos puede servir como excusa para no competir".

Reencuentro con Sestina

Sobre el reencuentro con Sestina, jugador que dejó el Valencia Basket la semana pasada para fichar por el Emporio Armani, equipo al que visita el Valencia Basket este jueves en jornada de Euroliga, Pedro Martínez resaltó: "A nivel personal el reencuentro seguro que será bueno, no ha habido ningún problema con él, ha sido una decisión mutua, seguro que en Milán tiene un rol más protagonista del que tenía en València. Ojalá le vaya todo muy bien, pero, a partir del jueves, después de jugar ante nosotros". Martínez espera un Sestina "muy motivado por debutar con su nuevo equipo y por enfrentarse a su exequipo, él conoce a la perfección todos nuestros sistemas, nuestras tácticas y eso le favorece en este partido".