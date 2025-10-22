Pedro Martínez: "No estamos tranquilos con el hecho de jugar en Israel, los que lo han decidido no viajan, nosotros, sí"

Pedro Martínez, que compareció ante la prensa para analizar el partido de este jueves ante el Emporio Armani Milán en la cancha italiana, valoró también la decisión de la Euroliga de que a partir de diciembre tanto Hapoel Tel Aviv como Maccabi puedan volver a jugar sus partidos como locales en territorio israelí tras la firma del tratado de Paz con Gaza. Una medida que afecta de pleno al Valencia Basket que es el único equipo de los 4 representantes españoles que jugará a partir de diciembre sus partidos ante los equipos israelíes a domicilio.

Aboga por la normalidad

A nivel deportivo, para el técnico taronja es una buena noticia que se retome la normalidad: "Como deportista abogamos por la normalidad de las competiciones nosotros nos gusta que el Hapoel y el Maccabi puedan jugar sus partidos en su cancha, que cuando juguemos contra ellos en nuestra casa sean los partidos no tengan que ser a puerta cerrada como nos pasó hace unos días ante el Hapoel, eso es lo que realmente nos gusta que pase".

Preocupado por la seguridad

Sin embargo, Pedro Martínez no esconde que le preocupa la seguridad de la expedición taronja: "Saliéndome del tema deportivo ahí hay muchos más matices, muy tranquilos no estamos, la verdad, cuando vemos las noticias creemos que no está la situación normalizada, ni estable, como nos gustaría".

En este sentido, el técnico lanza una pregunta al aire: "Me pregunto ¿por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y el 5 de diciembre, sí lo es, sólo 10 días después. Los directivos que han tomado la decisión no tienen que viajar, nosotros sí. Nos gustará que nos dijeran por qué el 25 de noviembre no es seguro y 10 días después, sí. Eso nos tranquilizaría muchísimo. Hasta que eso pase, no nos sentimos cómodos con la situación".

Sobre la posibilidad de que el club se niegue a viajar a Israel debido a la inestabilidad en la zona, como ya sucedió en 2004, Martínez destacó: "Soy el entrenador, creo que no esa decisión no la puedo tomar. Abogo por la normalidad, esto es deporte, no queremos ser parte del problema, nos gustaría que la situación esté normalizada y cada equipo juegue sus partidos con normalidad como local y como visitante. Si me preguntas a mí, que no tengo toda la información y sólo soy el entrenador del Valencia Basket, muy seguro no estamos".

Sobre las medidas de seguridad que esperan que se cumplan en Israel, resaltó: "Evidentemente seguro que nos darán garantías de seguridad, ¡sólo faltaría que no nos las dieran!, intentaremos vivir la situación con la máxima normalidad posible".