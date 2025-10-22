El refuerzo más esperado por Rubén Burgos ya está en València

Rubén Burgos ya tiene a toda su plantilla al completo ya que la última que faltaba por llegar, Leo Fiebich ya está en València lista para reincorporarse al trabajo con el grupo.

La exterior alemana volverá a los entrenamientos con el Valencia Basket este fin de semana después de haber contado con unas semanas de descanso tras su participación en la WNBA, según informó el club este miércoles. El objetivo de Rubén Burgos es que esté lista cuanto antes para debutar esta temporada con el equipo.

Debutará en breve

Fiebich superó las pertinentes pruebas médicas y físicas y será este fin de semana cuando se incorpore de manera progresiva a los entrenamientos y a la dinámica del equipo, que actualmente se encuentra en Hungría para enfrentarse este jueves al DVTK Huntherm en la Euroliga. Aún es pronto para que pueda jugar tanto este jueves 23 en la pista del DVTK HUNTHERM húngaro (18:00 h.) como este mismo domingo 26 ante el Hozono Global Jairis (Roig Arena, 12:30 horas) aunque a buen seguro estará en el Roig Arena para apoyar a sus compañeras. Sí podría jugar ya la próxima semana ante Olympiacos (20:00 horas, Roig Arena, 29 de octubre).

Viene de jugar la WNBA

Fiebich, una pieza fundamental en el equipo taronja, disputó la WNBA con el New York Liberty hasta el pasado 20 de septiembre, cuando el equipo perdió en la primera ronda del 'play off' por el título.

Para paliar su ausencia durante la pretemporada y las primeras semanas de competición, el Valencia Basket incorporó este pasado verano a la exterior Tanaya Atkinson, quien firmó con la entidad 'taronja' hasta el próximo 30 de noviembre con opción a continuar hasta final de la campaña.

Tras la incorporación de Fiebich sólo falta Cristina Ouviña, jugadora que sigue recuperándose físicamente tras haber sido madre el pasado mes de junio, pueda también reaparecer con el Valencia Basket.