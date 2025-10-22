El Valencia Basket busca en Hungría su segunda victoria a domicilio

Con un balance de una victoria y una derrota, el Valencia Basket visita este jueves 23 de octubre (18:00h, DVTK Arena, Movistar y À Punt), al DVTK HUNTHERM en la tercera de la EuroLeague Women. Las de Rubén Burgos debutaron con victoria en la cancha del Olympiacos griego y la semana pasada caían en el Roig Arena en la prórroga ante el potente Fenerbahce por 72-73. Ahora, buscarán la segunda victoria en esta primera fase de grupos de la competición continental en la que cada jornada es clave ya que los resultados se 'arrastran' a la segunda ronda a la que pasarán los tres primeros de cada grupo. Por tanto, el Valencia Basket buscará una victoria que le permita mantener su pulso por el liderato del grupo C con el Fenerbahce. Enfrente tendrá un DVTK que todavía no ha estrenado su casillero de victorias y que se clasificó tras superar la eliminatoria previa. Es por tanto, uno de los rivales más 'accesibles' del grupo.

Reencuentro con Paula Ginzo

Rubén Burgos podrá contar con toda la plantilla a excepción de Cristina Ouviña, en proceso de recuperación tras su maternidad y de Leo Fiebich, recién aterrizada en València, que se reincorporará en los próximos días al trabajo con el equipo taronja. El Valencia Basket se reencontrará en la cancha húngara con Paula Ginzo, extaronja, que llegó en la recta final de la temporada 23-24 para reforzar al equipo en los playoffs de liga tras la baja de Raquel Carrera. La jugadora fue una pieza importante para cerrar la temporada por todo lo alto con la consecución de la segunda Liga Femenina Endesa, colofón perfecto a una temporada histórica que se cerraba con el triplete.

El rival

El equipo húngaro se clasificó para la EuroLeague Women pasando por la previa, en la que se impuso al UMCS Lublin polaco. Ahora, encuadrado con el grupo C y con un 0-2, empieza a sentir la urgencia de necesitar sumar triunfos para optar a pasar de ronda y no caer a la EuroCup Women.

Respecto la plantilla en relación a la que tenía DVTK HUNTHERM hace dos temporadas, cuando se enfrentó a Valencia Basket, hay mucha continuidad. El entrenador continúa siendo Peter Volgyi dirigiendo a seis jugadoras que llevan, al menos, tres campañas en el equipo: MAN Tyra Aho, Veronika Kanyasi, Nina Aho, Reka Lelik, Monika Grigalauskyte y Petra Toman. Melinda Miklos, por su parte, cumple su segundo año llevando la camiseta del equipo húngaro.

Esta temporada han incorporado a Paula Ginzo, que llega desde Hozono Global Jairis y ahora cumple su primera experiencia en EuroLeague Women, además dela húngara Boglarka Takacs procedente del Uni Gyor y la estadounidense Bella Smuda desde la NCAA. Por último, se han hecho con los servicios de la estadounidense Kathryn Westbeld, que se incorpora ahora al equipo tras jugar en la WNBA con Phoenix Mercury.

En este inicio de temporada hay algunas jugadoras que están destacando como la propia Ginzo con sus 14 puntos y 5,3 rebotes por partido, Grigalauskyte con sus 10-5 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias de media, Lelik con 10 puntos, 4,3 rebotes y casi 5 asistencias o Aho con sus 6 puntos, casi 5 asistencias y 2 robos por encuentro.

Precedentes

El conjunto taronja se enfrenta por cuarta vez en su historia a este equipo húngaro, aunque en la primera ocasión fue en unas circunstancias especiales. Fue en la temporada 20-21 cuando, a causa del Covid-19, se hicieron los octavos y cuartos de la EuroCup Women en formato burbuja a un partido en la Fonteta. Valencia Basket se midió en octavos al DVTK húngaro, al que ganó 80-57, para después vencer en los cuartos al ESBVA-LM francés y clasificarse para la Final Four en Szekszard, Hungría. Una Final Four que acabaría con un conjunto taronja ganando en la final a Reyer Venezia sobre la bocina con tiros libres de Raquel Carrera, para alzar el primer título de la historia de la sección femenina. La segunda ocasión fue en la EuroLeague Women de la temporada 23-24 con victoria para las húngaras en su cancha por 67-56 y en la vuelta en la Fonteta Valencia Basket devolvió el golpe con un triunfo 84-59. Por lo tanto, el balance es de 2-1 para las de Rubén Burgos.

Plantillas / VBC

El análisis de Rubén Burgos

Rubén Burgos ve en el partido de este jueves una nueva ocasión para que su equipo sigan dando pasos adelnate en Europa: “Las sensaciones tenemos que construirlas en el día a día y merecerlas en los 40 minutos. Es cierto que en el partido contra Fenerbahce el equipo dio su máximo, con mayor o menor acierto, pero compitió al 100% y sobre eso queremos seguir creciendo y mejorando". Aunque las húngaras han perdido los dos primeros partidos, Burgos avisa que es "una cancha complicada, la recordamos desde hace dos temporadas en Euroliga, ellas son un equipo sólido en defensa, con bastante dureza física y que tiene mucha continuidad desde aquella temporada, tanto en el staff técnico como en la pista, con varias jugadoras pertenecientes a la selección húngara. Han tenido incorporaciones importantes, especialmente en el interior, con Paula Ginzo, también ahora con la reciente llegada de la WNBA, Kathryn Westbeld, entonces tendremos que estar pendientes de eso, de jugar a un ritmo alto y de contener sus rápidas transiciones”.