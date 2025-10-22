El Valencia Basket quiere poner fin a su mala racha en Europa

Después de tres derrotas consecutivas en la Euroliga, el Valencia Basket afronta este jueves 23 de octubre un partido clave para recobrar las buenas sensaciones. Los de Pedro Martínez visitan la cancha del EA7 Emporio Armani Milan (20:30h, Unipol Forum, Deportes por M+) en la sexta jornada. Los taronja tratarán de sumar una victoria que les permita igualar su casillo de victorias y derrotas que en la actualidad presenta un balance negativo de 2-3. El Valencia Basket acumula tres derrotas consecutivas en la Euroliga (ante Barça, Hapoel y Mónaco), que han enfriado la euforia inicial con la que inició la campaña ganando a Asvel Villeurbane en Lyon y a Virtus Bolonia en el Roig Arena en las dos primeras jornadas. Valencia Basket comienza así esta quinta jornada en la 15ª posición de la EuroLeague con un balance de 2-3 y con la necesidad de ganar para escalar posiciones en la clasificación.

El Milán también ha sumado dos victorias y ha sufrido tres derrotas: ganó en las pistas del Estrella Roja y del Zalgiris y perdió como visitante en las canchas del Partizan y del Bayern y como local ante el Mónaco. El equipo italiano ha jugado cuatro de los cinco partidos disputados hasta ahora lejos de su cancha por lo que contar con su afición será uno de sus alicientes en el partido ante el Valencia Basket.

Los focos estarán puestos en Nate Sestina, jugador que hace unos días se despedía del Valencia Basket precisamente para fichar por el Emporio Armani, equipo con el que debutará frente a sus ex-compañeros del Valencia Basket.

Otra vez fuera de casa

Los de Pedro Martínez cierran una recta de tres salidas consecutivas dentro de una fase del calendario en la que cinco de los últimos seis partidos habrán sido como visitante. Y el único que ha jugado en el Roig Arena tuvo que hacerlo sin el apoyo de su público. El equipo taronja comenzó esta dinámica con una derrota en el Palau Blaugrana ante el FC Barcelona en la EuroLeague por 108-102 el viernes 10 de octubre y esa misma semana se impuso en la cancha del Río Breogán por 90-113 el domingo 12 de octubre. La semana pasada perdió el miércoles 15 como local ante el Hapoel IBI Tel Aviv por 93-100 y el viernes 17 en la cancha del AS Monaco por 90-84, antes de cerrar la semana con un triunfo en la pista del Hiopos Lleida con un resultado de 78-99. Tras su visita a Milán, la plantilla profesional masculina de Valencia Basket abrirá una recta de cuatro partidos consecutivos como local en el Roig Arena.

Plantillas / VBC

Una cancha difícil para el Valencia Basket

Valencia Basket jugará en el Unipol Forum ante el EA7 Emporio Armani Milán por séptima vez en la máxima competición continental y los precedentes son favorables al conjunto local, que ha ganado en cuatro de los seis enfrentamientos previos. Lo curioso es que el equipo taronja ganó en sus dos primeras visitas a este equipo (que se jugaron fuera de Milán al haber un evento programado en el pabellón habitual) pero ha caído de manera consecutiva en sus cuatro visitas al Forum di Milano. En el último precedente, el equipo italiano se impuso con rotundidad por 83-52 con 19 puntos de Mirotic como principal anotador.

Dos estilos enfrentados

Valencia Basket destaca en la parcela ofensiva con un ritmo alto. Es el tercer equipo que más anota (92,4), además de liderar el torneo en valoración (105,2), triples (12,5), asistencias (21,2) y tapones (4,4). Sin embargo, es sexto en el rating ofensivo (1,19) y su eficiencia neta es cero. Por su parte, el EA7 Emporio Armani Milán destaca desde la defensa con el tercer ritmo más bajo (69,9 posesiones). Los discípulos de Messina son el equipo que menos puntos encaja (77,2) con el tercer mejor rating defensivo (1,10), el segundo que menos valoración permite (83,8) y el cuarto que menos asistencias recibe (17). Y su eficiencia neta es positiva (0,01). En la lucha bajo los aros el equipo taronja es el segundo que más rebotes ofensivos captura (14,8) con el mejor porcentaje de rechaces en aro contrario (40%) mientras que el conjunto italiano es segundo que más rebotes defensivos atrapa (26,4) con el tercer mejor porcentaje (71,6%).

El rival: EA7 Emporio Armani Milán

Este es el análisis del rival que hace el propio Valencia Basket: Los problemas de lesiones han condicionado el quinteto tipo del conjunto italiano, en el que solo dos jugadores han podido salir desde el inicio en los primeros cinco partidos. Shavon Shields es el mejor anotador (14,4) y el más valorado (14,8) de los jugadores disponibles para el entrenador Messina mientras que el argentino Bolmaro siempre le ha acompañado en el quinteto con 7,8 puntos y 4,2 rebotes, además de aportar un 75% en triples que le coloca como el mejor de la EuroLeague entre los que han metido más de un lanzamiento desde detrás del arco por partido. Devin Booker ha sido titular desde la lesión de Nebo y en su victoria en Kaunas completaron el quinteto Nicolo Mannion (4,5 puntos y 3,8 asistencias) y Giampaolo Ricci (5 puntos con un 58,3% en triples). Desde el banquillo destaca la aportación del serbio Marko Gurudic (9,8 puntos, 3,2 rebotes y 2,6 asistencias para 10,4 créditos) y Armoni Brooks (7,2 puntos y 3,4 rebotes) en una rotación exterior que echa en falta los 10 puntos, 4 rebotes y 5,5 asistencias de Lorenzo Brown. Una ausencia que está aprovechando el británico Quinn Ellis (5 puntos y 1,6 asistencias). Las bajas en el juego interior han provocado la llegada del extaronja Nate Sestina, que podría debutar contra los que eran sus compañeros la semana pasada, en un juego interior que ahora alargan la experiencia de Bryant Dunston y la capacidad atlética de Ousmane Diop.

El EA7 Emporio Armani Milán anunció este miércoles la salida de "mutuo acuerdo" del ala-pívot esloveno Vlatko Cancar, fichado este verano, procedente de los Denver Nuggets, de la NBA. El jugador de 28 años sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda en 2023, durante un partido internacional con Eslovenia, que le apartaron de las pistas durante muchos meses, y que le han impedido rendir al cien por cien con el club italiano.