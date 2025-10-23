Dos bajas de última hora en el Valencia Basket

El Valencia Basket afronta este jueves 23 de octubre una doble cita en la Euroliga. Tanto el primer equipo masculino como el femenino juegan esta tarde y ambos fuera de casa. Los de Pedro Martínez visitan al Emporio Armani Milán a las 20:30 horas y antes, a las 18:00 horas, las de Rubén Burgos juegan también a domicilio ante el DVTK HUNTHERM húngaro. Los dos equipos han sufrido además dos importantes bajas de última hora y por tanto, Martínez y Burgos afrontarán con la plantilla recortada sendos partidos.

Josep Puerto no podrá jugar

En el caso del equipo masculino, la baja es la del capitán Josep Puerto que causa baja debido a una gastroenteritis. Aunque el exterior valenciano había viajado a Milán se ha sentido indispuesto en las últimas horas y no estará en condiciones de saltar a la pista esta tarde.

Tanaya Atkinson, baja

En el caso del Valencia Basket femenino la que causa baja es Tanaya Atkinson. La estadounidense sufrió un golpe en el último entrenamiento y los responsables médicos del club junto a la propia jugadora han decidido que lo mejor es que descanse y se recupere.

Ahora el objetivo tanto del primer equipo masculino como del femenino es recuperar a Josep Puerto y Tanaya Atkinson para los partidos de Liga de ese domingo. Ambos equipos jugarán competición doméstica como locales en el Roig Arena.

La baja de hoy de Josep Puerto se suma a la de Yankuba Sima mientras que la de Atkinson se suma a la de Cristina Ouviña y Leo Fiebich.