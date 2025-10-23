Horario y dónde ver el partido de Valencia Basket ante DVTK HUNTHERM

Nuevo partido para Valencia Basket de Euroliga. El conjunto que dirige Rubén Burgos viaja a Hungría para visitar la pista de DVTK HUNTHERM en la J3 de la EuroLeague Women. Un partido que se disputa este jueves 23 de octubre a las 18:00 horas y que podrá verse por televisión a través de Movistar y À Punt. El conjunto taronja, con un 1-1 en el grupo C, buscará conseguir una victoria fuera de casa que le permita seguir sumando en el ecuador de esta primera fase de la competición continental, en una pista que solo ha visitado en una ocasión y en la que no salió victorioso. El equipo valenciano podrá contar con la plantilla al completo.

Rubén Burgos no podrá contar con dos de sus jugadoras profesionales en este inicio de temporada. Cristina Ouviña se encuentra trabajando poco a poco tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible y Leo Fiebich ya está en Valencia, tras su participación en la WNBA, y se incorporará progresivamente a los entrenamientos y la dinámica a partir del fin de semana. Elena Buenavida ya pudo volver a jugar en LF Endesa tras superar sus molestias musculares y también estará disponible en este partido. El resto de las jugadoras profesionales están aptas y se suma a la expedición la jugadora vinculada Paula Saravia.

Precedentes

El conjunto taronja se enfrenta por cuarta vez en su historia a este equipo húngaro, aunque en la primera ocasión fue en unas circunstancias especiales. Fue en la temporada 20-21 cuando, a causa del Covid-19, se hicieron los octavos y cuartos de la EuroCup Women en formato burbuja a un partido en la Fonteta. Valencia Basket se midió en octavos al DVTK húngaro, al que ganó 80-57, para después vencer en los cuartos al ESBVA-LM francés y clasificarse para la Final Four en Szekszard, Hungría. Una Final Four que acabaría con un conjunto taronja ganando en la final a Reyer Venezia sobre la bocina con tiros libres de Raquel Carrera, para alzar el primer título de la historia de la sección femenina. La segunda ocasión fue en la EuroLeague Women de la temporada 23-24 con victoria para las húngaras en su cancha por 67-56 y en la vuelta en la Fonteta Valencia Basket devolvió el golpe con un triunfo 84-59. Por lo tanto, el balance es de 2-1 para las de Rubén Burgos.

Rubén Burgos, en una charla con las jugadoras tras un entrenamiento. / JM López

Reencuentro con Paula Ginzo

Valencia Basket se reencontrará en este partido con Paula Ginzo, una jugadora con corto recorrido en el club pero que se ganó rápido el cariño. La española llegó en la recta final de la temporada 23-24 para reforzar al equipo en los playoffs de liga tras la baja de Raquel Carrera. La jugadora fue una pieza importante para cerrar la temporada por todo lo alto con la consecución de la segunda Liga Femenina Endesa, colofón perfecto a una temporada histórica que se cerraba con el triplete.