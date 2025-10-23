Jean Montero salva una victoria agónica en Milán

Adiós a la mala racha en la Euroliga. Después de tres derrotas consecutivas en la máxima competición europea, el Valencia Basket vuelve de Milán con un sufrido triunfo que se decidió en el último minuto con un triple de Jean Montero después de ver cómo se les escapaba una renta que llegó a ser de 22 puntos. Los taronja impusieron su ritmo en los tres primeros cuartos, brillantes desde el 6,75, pero acabaron sufriendo ante un rival con un Leandro Bolmaro casi imparable, con 31 puntos. El 100-103, sin embargo, refleja el acierto de un equipo taronja que se medía a la que estaba siendo una de las mejores defensas del campeonato.

Con la baja de última hora de Josep Puerto, el Valencia Basket salió de inicio con Darius Thompson, Brancou Badio, Kameron Taylor, Matt Costello y Neal Sako. Nate Sestina, ya en el Milán tenía que esperar para debutar con su nuevo equipo al no entrar en el quinteto titular, en el que Leandro Bolmaro empezó a hacer daño a los taronja desde el primer minuto, al anotar la primera canasta.

Los taronja, sin embargo, no tardaron en tomar el mando del partido, ya que tras un triple de Taylor al que respondió Ricci también desde el 6,75, los de Pedro Martínez empezaban poco a poco a imponer su mayor ritmo ante un equipo más lento que no era capaz de hacer valer su gran defensa. Así, tras dos acciones de Ellis, un triple de Darius tras canastas de Moore y Sako ponía el 9-10 que empezó a catapultar a los visitantes en el marcador.

Pedro Martínez movía el banquillo y con la entrada de Jean Montero, la brecha se amplió al instante, con cuatro puntos seguidos del dominicano. Los taronja aprovechaban el talento y la velocidad de sus exteriores para seguir castigando el aro local con Moore, De Larrea y un gran Badio, mientras Bolmaro intentaba mantener a los suyos en el partido, cerrando el primer cuarto 18-24. Ya con siete anotadores taronja, por solo cinco de los locales.

Del +17 al +3

Montero, en la vuelta a la pista, volvía a sumar de tres y con unos buenos minutos de Sako y Pradilla en la pintura, la ventaja aumentaba hasta el 20-35 después de una canasta del aragonés tras una gran acción de Nogués, quien robó y asistió desde el suelo tras recuperar el balón.

Darius Thompson, clave con 16 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y un tapón decisivo a falta de tres segundos. / EFE

Shields intentaba ayudar a Bolmaro en su intento de remontada y poco después era el propio Sestina quien anotaba sus cuatro primeros puntos ante su exequipo. Pese al triple anterior de Moore, un mate espectacular de Darius que puso el 31-48 y una canasta de Badio, la ventaja se reducía hasta el +6 (48-54) al final del primer tiempo. Los siete fallos en el tiro libre de los locales eran claves para mantener esta ventaja pese a los 17 puntos de Bolmaro.

De triple en triple

La reacción local no cambiaba los planes del Valencia Basket, que buscaba una y otra vez la línea de 6,75 para minar la moral del Milán, con hasta siete triples en cuatro minutos y medio, que dispararon el marcador hasta el 57-75. Pradilla, Costello, Taylor y Reuvers y Darius Thompson en dos ocasiones cada uno hurgaban en la herida del Milán, a quien ya no le bastaba con el partidazo de Bolmaro para mantener la fe, tras un parcial de 2-16

La primera canasta de dos de los taronja en el tercer cuarto llegaba casi a los siete minutos de la mano de Costello, pero al igual que ocurrió en el período anterior, el Valencia Basket no pudo mantener su cómoda renta (que llegó a ser de +22 con el 57-79) y vio cómo se llegó a los últimos diez minutos con un 74-85 que obligaba a mantener la máxima intensidad para no ver peligrar la victoria.

Último cuarto de infarto

Brooks, con un triple y Ricci, en la zona, volvían a reducir la diferencia a solo seis puntos tras el primer minuto de juego (79-85) y aunque Costello devolvió oxígeno desde el 6,75, un triple de Brooks y tres tiros libres de Shields poco después ponían a los locales a solo cinco puntos (87-92), con 5:25 minutos aún por jugar.

Montero, infalible desde el 4,60, daba de nuevo un respiro a los visitantes, pero dos fallos en tiros libres de Reuvers y los triples de Brooks y Bolmaro catapultaban al Milán, que llegó a empatar 100-100 tras una acción de Brooks tras rebote ofensivo, con más de dos minutos por jugar aún.

Los fallos llegaban en ambos lados de la pista en los momentos de máxima tensión, pero cuando nadie lograba ver el aro con claridad, Jean Montero volvió a asumir la responsabilidad para anotar el triple ganador a 43 segundos del final. Las defensas se impusieron hasta el final y un tapón de Darius a falta de tres segundos acabó por dar la victoria a los de Pedro Martínez, que suman ya tantas victorias como derrotas en la Euroliga (3-3).