En Directo
Olimpia Milano - Valencia Basket, la Euroliga, en vivo y en directo
Bienvenidos a la narración en vivo del partido entre Olimpia MIlano y Valencia Basket correspondiente a la Euroliga 2025. Te contamos cada jugada, el marcador en tiempo real y los momentos más destacados desde el Unipol Forum
Después de tres derrotas consecutivas en la Euroliga, el Valencia Basket afronta este jueves 23 de octubre un partido clave para recobrar las buenas sensaciones. Los de Pedro Martínez visitan la cancha del EA7 Emporio Armani Milan (20:30h, Unipol Forum, Deportes por M+) en la sexta jornada. Los taronja tratarán de sumar una victoria que les permita igualar su casillo de victorias y derrotas que en la actualidad presenta un balance negativo de 2-3. El Valencia Basket acumula tres derrotas consecutivas en la Euroliga (ante Barça, Hapoel y Mónaco), que han enfriado la euforia inicial con la que inició la campaña ganando a Asvel Villeurbane en Lyon y a Virtus Bolonia en el Roig Arena en las dos primeras jornadas. Valencia Basket comienza así esta quinta jornada en la 15ª posición de la EuroLeague con un balance de 2-3 y con la necesidad de ganar para escalar posiciones en la clasificación.
El Milán también ha sumado dos victorias y ha sufrido tres derrotas: ganó en las pistas del Estrella Roja y del Zalgiris y perdió como visitante en las canchas del Partizan y del Bayern y como local ante el Mónaco. El equipo italiano ha jugado cuatro de los cinco partidos disputados hasta ahora lejos de su cancha por lo que contar con su afición será uno de sus alicientes en el partido ante el Valencia Basket.
En una temporada ilusionante con el estreno del nuevo hogar taronja, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa. Un empujón que genera muchas expectativas con un Valencia Basket atractivo y al que la IA le da muchas opciones en la Euroliga 2025.
