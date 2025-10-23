Pedro Martínez: "La personalidad ha decidido, el triple de Montero fue increíble"

Pedro Martínez aseguró este jueves tras la victoria de su equipo en la pista del Armani Milán por 100-103 que fue la personalidad de los jugadores la que decidió al final el partido y alabó la del dominicano Jean Montero para anotar el último triple. "Al final, como en los partidos apretados, la personalidad de los jugadores ha hecho la diferencia y el triple final de Montero fue un tiro increíble para nosotros", señaló en rueda de prensa el técnico del Valencia Basket.

El entrenador catalán dijo que fue "un gran partido en ataque, pero no tanto en defensa" y admitió que no supieron responder al cambio de juego que planteó Ettore Messina en el tramo final del partido con más protagonismo de los jugadores pequeños.

"En ataque hemos jugado muy bien 30 o 32 minutos pero Bolmaro y Ellis son jugadores muy rápidos y no hicimos un buena trabajo en defensa", asumió.

Miedo y dudas

"Cuando Messina ha cambiado su táctica no hemos resuelto la situación en la buena dirección y tuvimos un poco de miedo en los últimos cinco minutos. Ellos metían fácil y nosotros teníamos algunas dudas", concluyó.

Ettore Messina admite el sufrimiento en defensa ante el acierto taronja. / ANNA SZILAGYI / EFE

Messina: "Hasta este partido no habíamos sufrido tanto en defensa"

Por su parte, Messina dijo que son conscientes de los problemas que tuvieron y de las cosas que hicieron "muy bien". "El carácter y el ataque que jugamos son cosas buenas pero hasta este partido no habíamos sufrido tanto en defensa. Su rapidez y los tiros de los grandes del Valencia Basket nos pusieron en problemas", admitió.

"Ha sido un partido duro en el que no encontramos equilibrio defensivo en la primera parte y el inicio de la segunda. Especialmente ahí no defendimos como tocaba. Con jugadores más pequeños pudimos ir recuperando. Jugamos con mucho corazón, remontamos en dos ocasiones situaciones muy adversas y tuvimos la oportunidad de ganar. Tuvimos posesión para ponernos arriba y fallamos dos bandejas, algo que es parte del partido, y ellos metieron el triple", resumió.