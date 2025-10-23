"Hemos ejecutado el plan a la perfección y nuestros porcentajes han sido altos"

Rubén Burgos ha analizado el partido en rueda de prensa tras la aplastante victoria de Valencia Basket en cancha del DVTK. El técnico taronja ha explicado que están "contentas con la victoria", porque "sabíamos que esta cancha no era fácil, lo recordábamos de hace dos temporradas, son un equipo físico en defensa, bien entrenado y sabíamos que nos jugarían muy físico". El técnico dejó claro que "hemos ejecutado el plan a la perfección, especialmente en el primer cuarto con buenos contactos, jugando desde la transición y compartiendo bien el balón".

Sobre el devenir del partido, Burgos explicó que "con la ventaja, nuestra idea era seguir con el mismo nivel defensivo, misma dureza, pero el talento del rival hacía que anotaran". Destacó que "afortunadamente, nuestros porcentajes han sido muy altos, con buenas situaciones de tiro y el acierto de las jugadoras, también buenos porcentajes en la pintura, que es algo que queríamos mejorar en los últimos partidos".

Además, destacó que "hemos podido controlar el marcador, gestionar los esfuerzos y, a pesar de la baja de Tanaya Atkinston por el dolor que tenía en la mano derecha, las jugadoras han dado lo mejor de ellas".

El domingo, otro partido importante

Rubén Burgos ya piensa en el próximo partido, el correspondiente a la cuarta jornada de Liga Endesa ante Jairis: "Dentro de tres días jugamos un partido en casa que va a ser igual o más exigente que este contra Jairis y tenemos que dar la mejor version. Esperemos que nuestra afición esté contenta y daremos lo mejor de nosotras el domingo en el Roig Arena".

Abdelkader tirando / VBC

Palabras de la MVP

También tomó la palabra Abdelkader, MVP del partido con 22 puntos: "Hemos empezado el partido muy bien, la defensa no ha permitido su ataque. Creo que cuando defendemos así y ponemos la energía y la determinación así es muy difícil jugar contra nosotras, así que tenemos que seguir creciendo y el partido ha sido muy bueno del equipo entero. Hay que seguir porque tenemos un partido importante el domingo".