Jean Montero, emocionado ante su estreno en el Roig Arena

Recuperado ya de su intervención quirúrgica por su lesión en un dedo de la mano derecha, Jean Montero vuelve a coger galones en el Valencia Basket, como se vio en el último partido de Euroliga en Milán, donde fue decisivo en la victoria con un triple en el último minuto, que llevó al 100-103.

Tras jugar 11 minutos en el primero de sus encuentros en Mónaco (donde logró 4 puntos), Pedro Martínez le dio en Milán 19 y lo aprovechó para anotar 18 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 18 de valoración, siendo clave en la tercera victoria de la temporada en la competición europea.

Sin embargo, a Jean Montero aún le queda otro partido de emociones fuertes por vivir esta semana, ya que el domingo jugará su primer partido en el Roig Arena. "Ya he estado dentro, pero no jugando. Ahora voy a jugar el domingo y yo creo que voy a tener un poco de sentimiento, pero espero que los sentimientos no me traicionen y pueda hacerlo bien delante de los fanáticos", señala en declaraciones distribuidas por el club.

Jean Montero, en una charla con Pedro Martínez en la pista auxiliar del Roig Arena. / Germán Caballero

Duelo ante Ricky Rubio

Y es que tras perderse el debut en el nuevo pabellón y la posibilidad que le ilusionaba de meter la primera canasta en la historia del Roig Arena, ahora espera disfrutar en la pista de lo que ha podido hacer ya en la banda, apoyando a sus compañeros en los anteriores partidos.

Y como aliciente extra, la presencia de una leyenda como Ricky Rubio en el Joventut, da un plus de motivación a los bases taronja, incluyendo un De Larrea que idolatraba de pequeño al del Masnou.

Apoyo en un Roig Arena casi lleno

Para este encuentro, Montero no duda en pedir de nuevo el apoyo de la afición en un Roig Arena que está prácticamente lleno tras agotarse casi todas las localidades disponibles al margen de las de los 11.000 abonados del equipo masculino. "Pedimos que nos sigan apoyando, que se cree un buen ambiente allí y apoyar a la casa para ganar los partidos en casa y dar todo", concluyó.