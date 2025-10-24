Otro Valencia Basket - Real Madrid... ¡¡¡en La Fonteta!!!

El Valencia Basket se despidió de La Fonteta el pasado 6 de junio con una derrota en el tercer partido de la final de la Liga Endesa ante el Real Madrid. Menos de cinco meses después, al antiguo pabellón taronja vuelve a acoger este sábado un partido entre ambos equipos, pero en la nueva Liga U de filiales.

Una oportunidad de oro para ver a los mejores jugadores de cada cantera en su lucha por llegar a los primeros equipos, aunque algunos de ellos, como Izan Almansa, tienen ya ficha de la primera plantilla del Real Madrid también.

Recién fichado por el vigente campeón de Liga este verano, ha disputado los dos primeros partidos con el filial, sumando 12 y 16 puntos contra el Unicaja y el Joventut respectivamente. Una opción que también podría aprovechar el Valencia Basket con Sergio de Larrea e Isaac Nogués, al estar inscritos para la Liga U, aunque ya plenamente en dinámica del primer equipo y sin planes de reforzar al filial salvo imprevistos.

Roger Villarejo, ante el CB Canarias después de empezar la pretemporada con el primer equipo del Valencia BC. / Eduardo Ripoll

Primero contra quinto

El Valencia Basket, por su parte, llega a este partido tras haber perdido el primer partido contra el CB Canarias por 74-93 y después de haber ganado el segundo a domicilio contra el Unicaja Alhaurín de la Torre (82-85). Los taronja son actualmente quintos en el grupo A, mientras que el Real Madrid es líder por mejor average que el CB Canarias y el Zaragoza, ya que ganó su primer partido 105-62 y el segundo, 105-55.

Ausencia notable en el Valencia Basket

Un último partido en el que destacó Nicola Dzepina, con 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, aunque ya no podrá estar disponible tras haber cerrado el pasado 21 de octubre su marcha a la NCAA estadounidense, siguiendo los pasos del valenciano Lucas Marí. Cabe recordar que la entrada es gratuita.