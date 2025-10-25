¡Fichaje NBA para el Valencia Basket!: Braxton Key refuerza el juego interior taronja

El Valencia Basket llevaba días rastreando el mercado en busca de un interior y la búsqueda ha fructificado. El club ha anunciado este sábado 25 de octubre el fichaje del ala-pívot norteamericano Braxton Key (2,03m, Reading (Pennsylvania), 14/02/1997, 28 años) hasta el final de la temporada 2025-26. Una incorporación con la que se refuerza el juego interior taronja, mermado tras la baja de Nate Sestina y la lesión de Yankuba Sima. El propio Pedro Martínez reconocía hace unos días la necesidad de fichar un interior de garantías.

Como el propio Valencia Basket informa en su comunicado oficial, "se trata de un versátil forward estadounidense formado en las universidades de Alabama y Virginia tiene una experiencia de 42 partidos en la NBA divididos en cuatro temporadas de servicio entre 2021 y 2025 con Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Denver Nuggets y Golden State Warriors".

Procede de los Grizzlies

Key llega libre al Valencia Basket tras ser cortado hace unos días por los Memphis Grizzlies, con los que disputó un partido de pretemporada ante los Boston Celtics. El nuevo jugador taronja ha combinado su participación en la NBA con una destacada actuación en la G-League, donde ha sido elegido dos veces en el mejor Quinteto Defensivo.

En el curso 2024-25, Key compartió presencia en el Mejor Quinteto Defensivo de la G-League con su nuevo compañero Isaac Nogués y fue elegido como el Jugador Defensivo de la temporada 2024-25 en la Liga de Desarrollo norteamericana con una tarjeta de 18,4 puntos, 9,5 rebotes, 4,5 asistencias, 2,9 recuperaciones y 1,1 tapones. Además, acabó la temporada con un contrato garantizado con los Golden State Warriors y participó en el Playoff de la NBA, dando otro paso en una trayectoria profesional que comenzó como última elección del draft de la G-League de enero de 2021.