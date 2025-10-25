Horario y dónde ver el Valencia Basket-Hozono Global Jairis

El Valencia Basket vuelve tras dos partidos seguidos fuera de casa al Roig Arena para medirse a Hozono Global Jairis en la J4 de la LF Endesa (domingo 26 de octubre, 12:30h, Roig Arena, À Punt y Youtube FEB). Un duelo que, sin duda será de alto nivel, puesto que el combinado murciano es uno de los equipos más en forma de la competición nacional las últimas temporadas. El conjunto taronja quiere seguir sumando en LF Endesa y escalar posiciones, con un 2-1 en este inicio del curso. Valencia Basket tendrá las dudas de Tanaya Atkinson y Alina Iagupova para este encuentro.

Seguir sumando en LF Endesa

Valencia Basket cayó en su estreno la primera jornada en la pista de Baxi Ferrol, inicio que revirtió con dos victorias consecutivas primero en casa ante IDK Euskotren y después a domicilio frente a Cadí La Seu. El conjunto taronja ocupa en estos momentos la 7ª posición de la tabla con un balance de 2-1, por lo que tiene el objetivo de seguir sumando victorias que le permitan escalar en la clasificación y regresar a los puestos altos.