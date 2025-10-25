Los taronja quieren seguir invictos en la Liga Endesa

El Roig Arena completará una intensa jornada con doble partido este domingo 26 de octubre con el choque entre el Valencia Basket y el Joventut Badalona. Tan sólo unas horas después de que el femenino juegue su partido de Liga F Endesa frente al Hozono Global Jairis, en la sesión vespertina, el protagonismo será para los de Pedro Martínez que reciben al Joventut Badalona (domingo 26, 18:00h, Roig Arena, DAZN). El partido se presenta apasionante ya que enfrentará a dos equipos que llegan a esta cuarta jornada de la Liga Endesa invictos con 3 victorias en otras tantas jornadas y por tanto, en lo alto de la tabla.

El Valencia Basket afronta el partido con la ausencia confirmada de Yankuba Sima y la duda de lo que le pueda ayudar su capitán Josep Puerto tras perderse el triunfo en Milán por una gastroenteritis, Valencia Basket comienza esta cuarta jornada de la Liga Endesa en la segunda posición con un balance de 3-0. Los verdinegros llegan al Roig Arena con la moral muy alta ya que aún no conocen la derrota desde que arrancó la temporada oficial, tanto en ACB como en la Liga de Campeones, con seis triunfos en seis encuentros. El último, el pasado miércoles ante el Bursaspor turco (94-67). El Valencia Basket también viene de ganar esta semana su compromiso en la Euroliga tras imponerse en la cancha del Emporio Armani Milán. El partido de la tarde del sábado supondrá el 37º enfrentamiento en Valencia entre estos dos rivales en la Liga Endesa, con un balance que hasta el momento es favorable al equipo taronja por 28-8.

Inicio de un Maratón Taronja en el Roig Arena

Después de una recta de cinco salidas de sus últimos seis partidos, que ha saldado con tres triunfos, y de que en su último choque en el Roig Arena no pudiera contar con el calor de su afición, el primer equipo masculino de Valencia Basket regresa a su cancha para afrontar cuatro partidos consecutivos como local en el lapso de siete días y dos horas. Después de medirse contra el equipo verdinegro pasarán por el Roig Arena el Fenerbahçe Beko Istanbul (martes 28, 21:00h, jornada 7 EuroLeague), el Dubai Basketball (jueves 30, 20:30h, jornada 8 EuroLeague) y el Recoletas Salud San Pablo Burgos (domingo 2, 18:00h, jornada 5 Liga Endesa).

Duelo entre equipos invictos en Liga Endesa

El partido de la tarde del domingo pone frente a frente a dos de los tres equipos que han ganado los tres primeros partidos de la Liga Endesa. El Valencia Basket comenzó imponiéndose como local al Barça (93-81) y posteriormente ganó como visitante en las canchas del Río Breogán (90-113) y del Hiopos Lleida (78-99). Una trayectoria que es perfecta en competición nacional si añadimos además los dos triunfos en la Supercopa Endesa ante Unicaja (87-93) y en la final ante el Real Madrid (94-98). Tampoco conoce la derrota en Liga Endesa el Joventut Badalona, que empezó el curso ganando en la cancha del Covirán Granada (75-87) y después se impuso en casa al Casademont Zaragoza (89-86) y Surne Bilbao Basket (101-69). El conjunto verdinegro sube su balance de temporada a 6-0 con su pleno en la Basketball Champions League: 91-73 al Cholet, 65-81 en la pista del Hapoel Holon y 94-67 en Badalona ante el Bursaspor.

En un duelo cargado de alicientes que coloca sobre la pista a las dos mejores parejas de la acb a nivel de valoración (Thompson-Pradilla vs. Tomic-Rubio) y que mide al equipo que mejor tira de tres contra el que más anota de dos. Ambos equipos están entre los más valorados (Valencia Basket segundo con 120 créditos y Joventut Badalona tercero con 110).

Plantillas / VBC

El rival: Joventut Badalona

Aunque son sus jugadores más valorados, Tomic y Ricky siempre han empezado desde el banquillo en la Liga Endesa. Simon Birgander (11,3 puntos y 6,3 rebotes para 15 créditos) es el pívot que sale de inicio y su compatriota Ludde Hakanson (6,7 puntos y 2 asistencias) el base que acostumbra a comenzar los choques. El director de juego sueco es uno de los jugadores que más influye positivamente en la actuación de sus equipos con la mejor eficiencia defensiva de la acb (solo 83,8 recibidos cada 100 posesiones con él en pista). Cameron Hunt (14,3 puntos y 4 asistencias para 14 de valoración) y Adam Hanga (5,3 puntos, 4 rebotes y 1,7 asistencias) han formado siempre en la rotación exterior de un quinteto que habitualmente cierra Sam Dekker (6,3 puntos y 4,3 rebotes). Por fuera el extaronja Guillem Vives (3,7 puntos), Yannick Kraag (6,3 puntos y 3,3 rebotes) y Miguel Allen alargan un equipo que con la ausencia de Ruzic está abrochando por dentro Henri Drell (5 puntos y 1,7 rebotes).