El Valencia Basket busca en casa un triunfo que le acerque al liderato

En una Liga F Endesa muy igualada en estas primeras jornadas de competición, un triunfo puede suponer dar un gran salto en la tabla y una derrota, hundirse en ella. Por ello, el Valencia Basket saltará este domingo 26 de octubre a la pista del Roig Arena con la única premisa de ganar al Hozono Global Jairis, un equipo que aspira a estar entre los mejores de la temporada y que iniciaba la jornada en segunda posición en la tabla. El partido se disputará a las 12:30 horas (Roig Arena, À Punt y Youtube FEB)

El Valencia Basket, con el apoyo de su afición, buscará su tercera victoria consecutiva en la Liga. Las de Rubén Burgos han ganado dos partidos y han perdido uno. Cayeron en su estreno la primera jornada en la pista de Baxi Ferrol y luego ha sumado dos victorias consecutivas primero en casa ante IDK Euskotren y después a domicilio frente a Cadí La Seu. El conjunto taronja ocupa al inicio de la cuarta jornada la 7ª posición de la tabla con un balance de 2-1, el mismo que el Jairis, pero las de Alcantarilla, con mejor basket-average, ocupan la segunda posición.

Atkinson y Iagupova, dudas

Rubén Burgos no podrá contar con Cristina Ouviña se encuentra trabajando poco a poco tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible al igiual que Leo Fiebich, tras su participación en la WNBA. Por su parte, Tanaya Atkinson y Alina Iagupova serán duda. La primera por un golpe en la mano que se dio durante un entrenamiento en Miskolc, que le impidió disputar el partido de EuroLeague Women y la segunda se encuentra indispuesta con fiebre.

El Jairis nunca ha ganado en València

Valencia Basket cuenta con ocho precedentes oficiales ante el Hozono Global Jairis, puesto que el conjunto murciano ascendió a la LF Endesa hace tres temporadas. En cinco ocasiones, la victoria ha sido para las taronja y en tres para las murcianas. Eso sí, en territorio taronja Hozono Global Jairis todavía no ha conseguido ganar, con los siguientes resultados: 92-60, 59-52 Y 82-72. El balance, por lo tanto, es de 5-3 para las de Rubén Burgos.

Un equipo que sigue creciendo

El Hozono Global Jairis ya demostró la pasada temporada que aspira a hacerse un hueco entre los grandes avalado por el título de campeones de Copa de la Reina, el primer trofeo en su palmarés, que consiguieron la pasada temporada. Pese a que en playoffs de LF Endesa no pasaron de cuartos de final en una dura eliminatoria ante Casademont Zaragoza, siempre es un complicado rival a batir. En LF Endesa también lleva un balance de 2-1 con triunfos ante Movistar Estudiantes y Spar Gran Canaria y derrota contra Joventut Badalona. En Eurocup Women llevan un 2-1 en su grupo con triunfos frente a UZKK Student y UMCS Lublin y derrota ante Basket Namur Capitale.

En lo relativo a la plantilla, que sigue dirigida por Bernat Canut, Hozono Global Jairis ha mantenido el bloque de jugadoras importantes formado por Txell Alarcón, Aina Ayuso, Lou López-Sénéchal y Billie Massey. Ya no continúan Frida Eldebrink, Carmen Grande, Sol Molina, Paula Ginzo, Petra Holesinska, Reshanda Gray, Morgan Bertsch y Belén Arrojo.

Plantillas / VBC

En el apartado de incorporaciones han sumado talento nacional al exterior con Alba Prieto, que llega desde IDK Euskotren, y Ángela Mataix desde Baxi Ferrol. En el plano internacional han fichado a Aaronette Vonleh, pívot estadounidense proveniente de la Universidad de Baylor; Adrijana Cvitkovic llega desde el Panathinaikos, donde compitió en EuroCup Women y también se han hecho con los servicios de Jasmine Walker, que fue pick 7 del draft de la WNBA de 2021, Hozono Global Jairis incorporó también a la italiana Marzia Tagliamento que antes de iniciar la temporada, el 25 de septiembre sufría una fractura en su mano derecha. El 1 de octubre el club murciano se reforzó con Kendra Chery, que estuvo la pasada temporada en Lointek Gernika y ahora llegaba procedente del Estrella Roja. Pocos días después, el 18 de octubre, la que llegaba para ser su sustituta, Kendra Chery, sufría una fractura marginal de la meseta tibial en la zona interna y estará alejada de las pistas entre mes y medio y dos meses.