"En defensa nos ha costado, pero Taylor ha defendido bien a Hunt en la segunda mitad"

Pedro Martínez le dio mucho valor al triunfo que consiguió su equipo frente a Joventut este domingo en el Roig Arena. El técnico taronja habló del acierto en el tiro de sus jugadores, pero sobre todo destacó la gran defensa de Kameron Taylor sobre Cameron Hunt, que hizo una primera parte fantástica, como una de las claves del triunfo final.

"Hemos estado bastante bien, creo que hemos tirado bastante bien de tres y en el inicio del partido hemos estado muy bien. En ataque hemos hecho un muy buen partido, pero lo que pasa es que no consigues cuarenta minutos de regularidad en las cosas buenas. Te tienes que ir adaptando", reflexionó el técnico en la rueda de prensa.

"En defensa nos ha costado un poco más. En la primera parte, a Cameron Hunt, que es muy bueno y es muy difícil de defender, no lo hemos defendido tan bien como en la segunda en la que Taylor lo ha defendido muy bien", destacó.

Sobre el duelo en el rebote, el técnico alabó la disposición de su equipo para cerrar el rebote defensivo pero dijo que tienen que mejorar y que también podrían haber evitado alguna pérdida haciendo algún tiro más de tres puntos.

VALENCIA SPD VALENCIA BASKET - JUVENTUD BADALONA / Eduardo Ripoll

Gran trabajo contra grandes jugadores

El entrenador del conjunto taronja también fue preguntado por cómo tuvo que lidiar con grandes jugadores de Joventut, destacando sobre todo la influencia de Ricky Rubio, cuyo nivel admitió que le sorprende tras haber estado una temporada sin jugar. "La Penya es muy buen equipo con jugadores que tienen mucho respeto y que son muy conocidos. Ricky va mucho a la línea de tiros libres y los mete y cuando parecía que podíamos abrir ventaja él iba sacando tiros libres y se iban enganchando", explicó.

"Es un gran jugador, está jugando muy bien después de un año sin jugar, pensaba que le iba a costar un poco más desde el desconocimiento. Es muy bueno pero en la Liga acb hay muchos muy buenos jugadores y hay que ver cómo ha jugado Hunt y el daño que nos ha hecho", destacó.

El técnico alabó la disposición de su equipo para cerrar el rebote defensivo pero dijo que en el rebote tienen que mejorar y que también podrían haber evitado alguna pérdida haciendo algún tiro más de tres puntos.