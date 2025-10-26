Juan Roig: "Estamos totalmente intranquilos por tener que ir a jugar a Israel"

Juan Roig, en su comparecencia ante la prensa tras el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, se pronunció también sobre la decisión de la Euroliga de retomar los partidos en territorio israelí a partir del 1 de diciembre, circunstancia que afecta de pleno al Valencia Basket, único de los 4 representantes españoles que a partir de esa fecha aún tendrá que jugar sus dos partidos como visitante ante los dos equipos de Israel en competición: Hapoel Tel Aviv y Maccabi Tel Aviv. Para Roig, se trata de una noticia preocupante: "No es de buen gusto ir a un país que está luchando cotnra otro, dicen que estemos tranquilos pero ya veremos de aquí a que tengamos que viajar. No estamos nada contentos, estamos intranquilos totalmente", afirmó.

Rechazo a la guerra

Roig habló del sinsentido de una guerra que ha costado la vida a miles de personas: "Todo el mundo odia la guerra, nadie queremos que haya guerra, no entiendes por qué se están pegando seres humanos unos con otros, no tengo conocimientos para analizarlo es muy complicado".

Balance del Roig Arena

En un plano más alegre, Juan Roig también hizo balance del primer del Roig Arena: "Estamos muy satisfechos.Yo, en expectativas siempre me tiro hacia arriba y se han superado todas. Nos está sorprendiendo el éxito que está teniendo el Roig Arena a nivel de Valencia y de España. El balance es impresionante, no nos lo creemos ni nosotros".

Roig resaltó la gran acogida que ha tenido el nuevo pabellón: "Es un orgulllo todos los abonados que están viniendo. Hoy vamos a tener 6000 espectadores en el partido de las chicas, y en los chicos estamos llenado con 15.000 personas. Estamos muy satisfechos", destacó Roig que completará un gran domingo deportivo acudiendo a animar a su equipo: "al partido de las chicas no llego pero al de chicos sí iré esta tarde".

También aprovechó a lanzar un órdago a sus colegas empresarios:"A ver si hay más empresarios que hacen más Arenas por España que nos vendra muy bien a todos".