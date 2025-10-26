Pedro Martínez habla de Braxton Key, nuevo fichaje de Valencia Basket

Valencia Basket anunció el pasado sábado 25 de octubre el fichaje del ala-pívot norteamericano Braxton Key (2,03m, Reading (Pennsylvania), 14/02/1997, 28 años) hasta el final de la temporada 2025-26. Una incorporación con la que se refuerza el juego interior taronja, mermado tras la baja de Nate Sestina y la lesión de Yankuba Sima. El propio Pedro Martínez reconocía hace unos días la necesidad de fichar un interior de garantías.

A la espera de la llegada del nuevo jugador, el entrenador de Valencia Basket, en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Joventut, ha analizado la incorporación y la hoja de ruta a seguir cuando aterrice en València.

Proceso de adaptación

Por encima de cualquier otra cosa, Pedro Martínez dijo que deben ser pacientes con el estadounidense Braxton Key y advirtió que su adaptación no va a ser sencilla y que tardará unos partidos en jugar.

"El reto es ayudarle para que se adapte lo mas rápido posible y que nos ayude, pero hemos de ser pacientes con él, esperar que se adapte y ayudarle a que se adapte", señaló el técnico en una rueda de prensa, en la que lo descartó para los dos partidos de Euroliga de esta semana.

"Es joven, no ha jugado nunca en Europa, además no llega en la pretemporada. Le habría ido muy bien poder disputar algunos amistosos para ver los contactos y el ritmo. Más que esperar de él, espero que podemos ayudarle y en el proceso nada fácil de meterse en un equipo", añadió.

VALENCIA SPD VALENCIA BASKET - JUVENTUD BADALONA / Eduardo Ripoll

El entrenador del conjunto valenciano dijo que espera ponerse él, el resto del cuerpo técnico y la plantilla en disposición de ayudarle para que se adapte y les pueda ayudar con sus virtudes. "A ver cuándo puede venir, y luego, como estamos jugando muchos partidos, será difícil que puede jugar muy rápido", resaltó.

Satisfecho con la plantilla

Pedro Martínez se mostró satisfecho por tener una plantilla de quince jugadores para prevenir problemas de lesiones y distribuir mejor las cargas y no se mostró preocupado por tener tres extracomunitarios y tener que elegir dos en las competiciones acb. "Habrá que tomar decisiones teniendo en cuenta ese tema", asumió.