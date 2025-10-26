Remontada en el Roig Arena al ritmo de Carrera y Ben Abdelkader

Con sufrimiento hasta el final, pero con una meritoria victoria para seguir escalando posiciones en la clasificación de la LF Endesa. Y es que el Valencia Basket sufrió hasta el último minuto para certificar su remontada ante el Hozono Global Jairis después de ir perdiendo de 13 puntos poco después del descanso. La inspiración de Raquel Carrera y de Ben Abdelkader volvió a empujar a las taronja hacia el triunfo con un 64-61 que celebró la afición horas antes de que el equipo masculino se midiera por la tarde al Joventut de Ricky Rubio.

La inesperada presencia de Leo Fiebich en el roster compensaba en parte la baja de Alina Iagupova, quien ya no pudo entrenar un día antes al estar con fiebre. Sí entró en la lista Tanaya Atkinson, aunque Rubén Burgos prefirió reservarla tras el golpe en la mano que se dio durante un entrenamiento en Miskolc y que le impidió disputar el partido de EuroLeague Women.

Leticia Romero, que salió de inicio junto a Queralt Casas, Elena Buenavida, Raquel Carrera y Kayla Alexander, abrió el marcador con un forzado tiro sobre la bocina de posesión. Txell Alarcón y Vonleh no tardaban en responder y en el intercambio de canastas, las ventajas se alternaban para ambos equipos en los siguientes minutos, con Raquel Carrera sumando un 2+1 y cinco puntos y Queralt ayudando a llegar al 9-7, momento en el que Burgos empezaba a mover el banquillo para dar entrada a Awa Fam en lugar de Alexander.

Leticia Romero, clave en la dirección de juego, con hasta ocho asistencias ante el Hozono Global Jairis. / Germán Caballero

La pívot Billie Massey y Alba Prieto con un triple, llevaban a Rubén Burgos a pedir su primer tiempo, con 9-12 en el marcador. Pero la fluidez no llegaba a pesar de que entró en pista la alemana Leo Fiebich, después de su descanso pactado tras jugar la WNBA. Buenavida recortaba diferencias, pero Ángela Mataix ponía el 11-15 al final del primer cuarto, con un preocupante 0 de 5 de las taronja desde el 6,75.

A remolque hasta el descanso

Eso sí, en la vuelta a la pista, no tardó en llegar el primero, en las manos de Ben Abdelkader, que respondía a otro triple inicial de Walker. En el intercambio de canastas, las taronja reducían poco a poco las diferencias con María Araújo y Awa, pero un parcial de 0-9 ponía el 20-31, ante la impotencia de un Rubén Burgos que se veía obligado a parar de nuevo el partido en busca de soluciones.

Y aunque ya no hubo tiempo de dar la vuelta al marcador antes del descanso, las taronja sí lograron reducir diferencias con un triple de Lekovic, una canasta de Carrera y los tiros libres de ambas, para poner el 28-25 al descanso.

Del 0-6 al 12-0 para remontar

Las taronja se veían sorprendidas en la reanudación con un parcial de 0-6 que les llevaba a un -13 en el marcador (28-41). Rubén Burgos paraba el partido a los dos minutos y ahora sí, la reacción local fue inmediata y contundente, devolviendo un parcial de 12-0, con puntos de Carrera, Buenavida, Awa, Ben Abdelkader y las asistencias de una Leticia Romero que sumaba ya seis antes del último cuarto.

La montenegrina Marija Lekovic, en una entrada a canasta ante el Jairis. / Germán Caballero

Pero antes de afrontar los últimos diez minutos, faltaba por dar el paso de ponerse por delante y llegó desde el 6,75 con dos triples consecutivos de Ben Abdelkader y Lekovic, que pusieron el 46-43.

Máxima tensión hasta el final

Queralt abría distancias con un 2+1 en la vuelta a la pista, pero Massey y Mataix volvían a poner al Jairis a solo dos puntos (49-47). Los puntos llegaban con cuentagotas a partir de ahí, pero dos lanzamientos de Araújo y de Buenavida daban cierta tranquilidad a las locales al poner el 54-48.

Vonleh, a 1:46, anotaba bajo el aro para dar esperanzas a las suyas, pero un tiro libre de Awa y otra canasta de la santapolera entrando tras una nueva asistencia de Leti Romero ponían el 57-50 a falta de 1:13 para el final. El partido parecía estar en el bolsillo, pero Lou López anotó de tres en la siguiente posesión y, en el baile de tiempos muertos, el tiempo parecía no pasar.

Ben Abdelkader no fallaba desde el 4,60 (59-53), pero Aina Ayuso volvía a sumar un 2+1 que obligaba a Rubén Burgos a gastar su último tiempo a 37 segundos, con 59-56 en el marcador. Y en la vuelta a la pista, Raquel Carrera sentenciaba el partido con un triple sobre la esquina a 23 segundos del final, El Jairis buscó la falta, pero Leti no falló desde el tiro libre y remató el sufrido triunfo, que terminó con un triple inverosímil de Massey para poner el definitivo 64-61.