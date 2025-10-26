Rubén Burgos: "En un momento complicado salió el carácter de las jugadoras"

Rubén Burgos sufrió como el que más hasta poder celebrar la victoria ante el Hozono Global Jairis por 64-61 en La Fonteta, pero quiso sacar el lado positivo de un partido en el que faltó regularidad y acierto en el tiro, sobre todo en la primera parte. Además, quiso poner en valor el esfuerzo y la predisposición de Leo Fiebich para ayudar al equipo a pesar de llevar solo un entrenamiento con el grupo tras su regreso.

Valoración del partido

Hemos tenido una buena reacción en el tercer cuarto y eso nos ha dado la victoria, pero lo primero es que queremos respetar muchísimo la Liga española y tenemos que mostrar el mismo nivel en que en los partidos de Euroliga, tanto en los partidos de casa como de fuera porque los rivales lo exigen. Juegan 100% contra ti y nos ha costado sacarlo adelante. En la primera parte el nivel defensivo no estaba siendo malo, pero en ataque teníamos malos porcentajes, demasiado uso del bote y las posiciones de tiro no eran claras. Afortunadamente lo hemos solucionado, si bien los porcentajes de dos no han mejorado. Con nuestra capacidad física tenemos que ser más consistentes ahí, aunque hemos mejorado en el tiro de tres, en ritmo, en volumen, en jugar con más ritmo, desde la defensa. Esa ha sido la clave, el parcial de 12-0 cuando estábamos 28-41 al inicio del tercer cuarto, ha sido un momento complicado en el que hemos sacado el carácter de las jugadoras. Quiero destacar también el esfuerzo de Leo Fiebich, con un día de entrenamiento, recién llegada, todavía no a su 100% tras la lesión que sufrió en EEUU. Ha ayudado mucho en defensa, en rebote y pese a no tener acierto, con la baja de de Alina y de Atkinson, ha sido determinante para nosotras. En defensa sí que tenemos que ser mucho más inteligentes en el uso de las faltas para que el marcador sea un poco más amplio a nuestro favor, son cosas a trabajar, pero la gente ha disfrutado de un gran partido y de un buen juego por momentos.

La afición taronja, volcada una vez más con el equipo femenino en el Roig Arena. / Germán Caballero

Es una alegría, es una persona muy querida en el vestuario y con una personalidad muy importante a nivel de liderazgo positivo en el grupo, verla en la sesión de trabajo nos alegró y nos ofrece intensidad, tiro de tres, equilibrio interior-exterior, es una jugadora total y sigue mejorando por su mentalidad y el recorrido que tiene por delante. Su vuelta es una gran alegría.

Búsqueda de regularidad

La única fórmula para mejorar la regularidad es la máxima exigencia en el trabajo diario, automatizar, repetir, entrenar todavía a un nivel más alto que la competición. Tenemos que persistir, no hay más. También hay aspectos del juego, los espacios en ataque los estamos mejorando, el juego de transición , pero hay que subir el número de posesiones y el tiro de tres, hemos controlado el rebote, hemos compartido bien el balón, aunque hemos tenido demasiadas pérdidas, pero hacemos muchas cosas bien. Siempre hay que mejorar y tener un siguiente reto.

Aspectos positivos del partido

El equipo ha sido sólido en rebote, hemos dominado nuestra pintura, hemos tenido minutos de muy buena defensa, con intensidad, líneas de pase, trabajando las cinco jugadoras a la vez y no es fruto de la casualidad, estamos satisfechas, he visto más positividad, en el lenguaje corporal cuando íbamos por bajo y también me ha gustado la solidaridad con las compañeras, no cabe otro perfil de jugadora que no sea de equipo, que anteponga primero los intereses del equipo y del club a los individuales.