Valencia Basket - Joventut Badalona, la Liga Endesa, en vivo y en directo

Esta tarde, en un choque crucial de la Liga Endesa, Valencia Basket recibe a Joventut Badalona en un enfrentamiento cargado de historia, tensión y ambición. Ambos equipos llegan con la intención de marcar territorio en la fase decisiva de la temporada, conscientes de que cada canasta, cada rebote y cada robo pueden inclinar la balanza. Te acompañamos en este directo minuto a minuto para ofrecerte el pulso del encuentro, las claves tácticas, los protagonistas emergentes y el impacto en la clasificación.

El Valencia Basket afronta el partido con la ausencia confirmada de Yankuba Sima y la duda de lo que le pueda ayudar su capitán Josep Puerto tras perderse el triunfo en Milán por una gastroenteritis, Valencia Basket comienza esta cuarta jornada de la Liga Endesa en la segunda posición con un balance de 3-0. Los verdinegros llegan al Roig Arena con la moral muy alta ya que aún no conocen la derrota desde que arrancó la temporada oficial, tanto en ACB como en la Liga de Campeones, con seis triunfos en seis encuentros.

Darius Thompson, clave con 16 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y un tapón decisivo a falta de tres segundos. / EFE

El escenario está servido: un Valencia Basket con hambre y buena racha frente a una Joventut Badalona que busca una victoria de prestigio en el Roig Arena. Las bajas marcan el contexto, las rachas definen el estado de ánimo y el resultado podría decir mucho de cara al futuro inmediato. A disfrutar del espectáculo.

Valencia Basket - Joventut: hora y canales para ver el partido de Liga Endesa

El choque entre el Valencia Basket y el Joventut Badadola podrá seguirse en directo a través de Twitter oficial del Valencia Basket. El partido se emitirá a traves de DAZN a través de la APP y la web oficial de la plataforma,

Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - Joventut Badalona de este domingo 26 de octubre a las 18:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.