Valencia Basket - Joventut: hora y canales para ver el partido de Liga Endesa

Este domingo 26 de octubre de 2025, el Valencia Basket recibe en casa al Joventut Badalona en un duelo clave de la jornada 4 de la Liga Endesa. Para Valencia Basket este partido viene cargado de expectativas: tras un arranque de temporada con buenas sensaciones, los taronja buscan reafirmar su candidatura en la parte alta de la clasificación. Por su parte, Joventut visita con intención de seguir su buena racha y dar un golpe en uno de los escenarios más exigentes de la liga como ya se ha convertido el Roig Arena

La cita deportiva promete intensidad, especialmente por el papel de Valencia Basket en su propia pista y por la amenaza que representa Joventut, equipo histórico y siempre competitivo en Liga Endesa. Además el equipo catalán tendrá el atractivo de volver a ver a Ricky Rubio, que está liderando a su equipo junto a un veterano Ante Tomic.

Ambos equipos se encuentran invictos en Liga Endesa y el liderato de la Liga Endesa se podría decidir este domingo en el Roig Arena.

Ricky Rubio, en el último partido del Joventut ante el Surne Bilbao. / Alejandro Garcia / EFE

⏰ Horario y dónde ver el Valencia Basket - Joventut Badalona

El choque entre el Valencia Basket y el Joventut Badadola podrá seguirse en directo a través de Twitter oficial del Valencia Basket. El partido se emitirá a traves de DAZN a través de la APP y la web oficial de la plataforma,

Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - Joventut Badalona de este domingo 26 de octubre a las 18:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.