Un año desde el último partido de Ethan Happ con el Valencia Basket

Pese a la reciente salida de Nate Sestina y de Ike Iroegbu, el Valencia Basket sigue teniendo 16 fichas en su primer equipo masculino tras el fichaje de Braxton Key. Eso sí, solo 15 de ellos están disponibles para Pedro Martínez, ya que este lunes se cumple un año del último partido de Ethan Happ con el Valencia Basket y su regreso a las pistas no se espera en breve.

Desde aquel Surne Bilbao - Valencia Basket que ganaron los taronja 98-103 (sin anotar en los 1:46 minutos que estuvo en pista), Happ no ha podido volver a entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, afectado por una lesión en un dedo del pie derecho que le ha generado problemas de inflamaciones que le llevaron a pasar por el quirófano en EEUU después de no avanzar con éxito tratamietos conservadores.

Ethan Happ, durante su presentació como jugador del Valencia Basket. / SD

Pocos minutos con Pedro Martínez

Tras su fichaje por dos temporadas con el Valencia Basket el 2 de julio de 2024, ya vio cómo un virus lastró su adaptación durante la pretemporada, aunque acabó disputando los cinco primeros partidos tanto de la Liga Endesa como de la Eurocup, sin demasiado protagonismo. En Liga, de hecho, no llegó a jugar más de diez minutos en ninguno de ellos, con un promedio de siete minutos y de 1,6 puntos y 1,6 rebotes por partido, mientras que en sus cinco encuentros de la Eurocup su media fue de 12 minutos, 4,2 puntos y 1,6 rebotes por choque.

Al mes y medio de su lesión, en coordinación con el club, visitó a un especialista y durante unas semanas se le pudo ver con una férula que le protegía el pie derecho y evitaba que lo apoyara. Pese a ello, no llegó a poder volver a los entrenamientos y meses después, acabó en el quirófano.

Decisión de futuro a la espera de su regreso

El jugador, que fue operado hace cinco meses, sigue desde entonces su recuperación en Estados Unidos, en coordinación y supervisión con los servicios médicos del Valencia Basket, aunque se desconoce aún cuándo podrá volver a València para reincorporarse a los entrenamientos.

Llegado el momento, tal y como manifestó el director deportivo Luis Arbalejo el pasado mes de septiembre, el club valorará tres opciones con el jugador: la reincorporación al equipo, una cesión o un acuerdo de rescisión.